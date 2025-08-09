News

Reacția unei mirese când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală

Ce a făcut o mireasă când mirele a spus numele fostei partenere de viață, la altar. Videoclipul a fost urmărit de multă lume.
Alexa Serdan
09.08.2025 | 22:30
Reactia unei mirese cand mirele rosteste numele fostei iubite la altar Filmarea a ajuns virala
Mirele a rostit numele fostei iubite, la altar. Cum a reacționat mireasa. Sursa foto. Pinterest.com

O nuntă a devenit cunoscută pe social media datorită unui moment stânjenitor. Într-un clip de pe TikTok se poate observa reacția unei mirese atunci când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală și are numeroase comentarii din partea internauților.

Cununia religioasă reprezintă un moment important pentru cuplurile îndrăgostite. Emoțiile își pot spune cuvântul în ziua cea mare, lucru pe care l-a simțit pe propria piele o mireasă pe nume Rebecca Fildes, în vârstă de 43 de ani.

Femeia a ales să facă nunta într-o zonă rurală din Marea Britanie. Evenimentul din Ampthill, Bedfordshire, urma să fie unul memorabil pentru familia și prietenii care au fost invitați la ceremonie. Nimeni nu se aștepta ca partenerul de viață al miresei, Andrew (51 de ani), să facă o greșeală.

Momentul în care mirele rostește numele fostei partenere de viață, la altar, a ajuns la urechile tuturor. Reacția femeii la rostirea accidentală a prenumele fostei iubite este una care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Aceasta s-a amuzat când a auzit numele fostei iubite a lui Andrew, Sarah, chiar în timp ce-și rosteau jurămintele. Mireasa a subliniat faptul că înțelege confuzia soțului său, având în vedere că al doilea prenume al său din actul de identitate este tot Sarah.

Ce spune mireasa despre greșeala soțului

Oficiantul rostește: „Te iau pe tine, Rebecca Sarah Joan Qureshi…”, în timp ce Andrew, ținând mâinile viitoarei sale soții, răspunde: „Te iau pe tine, Sarah…”. Urmează un moment de uimire, urmat de chicoteli din partea invitaților.

Numele complet al miresei este Rebecca Sarah Joan Qureshi. Femeia a pus totul pe seama emoțiilor și a dezvăluit că nu-i poartă pică partenerului de viață. Invitații au izbucnit la rândul lor în râs în momentul acela.

 „Am înțeles confuzia… eram nervoși”, a explicat mireasa pentru publicația Newsweek. „Fosta lui iubită se numește Sarah, [și] acesta este unul dintre numele mele mijlocii”, a completat mireasa, mai arată sursa menționată.

Momentul greșelii de la altar, viral pe TikTok

Rebecca a mărturisit că este o persoană foarte deschisă și sociabilă, în timp ce partenerul de viață este introvertit și rațional. Femeia a subliniat faptul că Andrew nici măcar nu a realizat că a omis să-i rostească primul prenume.

I-a atras atenția asupra acestui mic detaliu, mirele cerându-și scuze pentru gafa realizată chiar în fața altarului. Bărbatul a declarat că își dorea ca totul să iasă ca la carte și din acest motiv a greșit când a spus numele fostei iubite.

În cele din urmă cei doi parteneri de viață s-au amuzat pe seama acestei clipe. Momentul a devenit viral pe TikTok, unde a strâns peste 35.000 de vizualizări. În plus, internauții au lăsat comentarii savuroase legat de această greșeală.

Părerile oamenilor din mediul online s-au împărțit în două tabere. Unii sunt conștienți că totul a fost o mică eroare. În schimb, sunt și urmăritori care au catalogat întreaga situație fiind una care anulează instant romantismul dintre soți.

„Cred că doar a încurcat numele din cauza emoțiilor. Se vede că e îndrăgostit de ea. Felicitări!”, a scris un internaut pe rețelele de socializare. „Oh, nu! E groaznic. Aș fi fost foarte supărată”, a notat o altă persoană.

