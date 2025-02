Reacția unor vloggeri români după ce au mâncat cea mai scumpă carne din lume. Cât au plătit pentru o porție

Doi români pasionați de călătorii au vrut să încerce și cea mai scumpă carne din lume. Au ajuns în Japonia, iar pentru o banală porție au scos o sumă consistentă din buzunar. A fost însă gustul unul cu adevărat delicios?

Cum au reacționat cei doi români după ce au gustat cea mai scumpă carne din lume

Cristi și Ralu sunt doi români vloggeri pasionați de călătorii. Aceștia au ajuns în Japonia, iar pentru ca experiența să fie una completă, au decis să încerce și un produs celebru. Este vorba despre carnea de vită kobe.

ADVERTISEMENT

Menționăm că aceasta e considerată ca fiind cea mai scumpă carne din lume și nu este singura. Românii au mers chiar în orașul de origine al produsului, Kobe, unde prețul pentru un kilogram de carne ajunge și la 500 de euro.

Totuși, având în vedere suma, cei doi români au decis să opteze doar pentru o cantitate ceva mai mică. La prima vedere carnea arăta destul de apetisantă, drept urmare, trebuia testată măcar o singură dată în viață.

ADVERTISEMENT

„Am fost să mâncăm cea mai scumpă carne de pe Pământ. Și nu oriunde, ne-am dus direct la mama ei acasă, în Japonia. Frumusețea asta de oraș se numește Kobe. 500 de euro kilogramul de carne. De un kg nu am bani, dar 200 tot băgăm azi”, spune Cristi pe Facebook.

Menționăm faptul că spre deosebire de alte tipuri de carne, aceasta are un conținut ridicat de grăsime intramusculară. De altfel aceasta este și cea care oferă o textură foarte fină. Totodată, .

ADVERTISEMENT

Cât a costat întreaga masă

Ce părere au avut cei doi români după ce au gustat cea mai scumpă carne din lume? Culoarea, dar și textura cărnii le-a atras atenția în primul rând. Iar deși preparatul merită banii, se pare că pentru vloggeri gustul nu a fost atât de interesant.

Mai exact, Cristi le-a dezvăluit urmăritorilor săi că la scurt timp, . Totodată, el a mai adăugat că a încercat și alte tipuri de carne, mai ieftine de atât, care au fost mai delicioase.

ADVERTISEMENT

Dacă primele bucățele au fost interesante, iată că în timp, carnea devine unsuroasă și nu mai deloc apetisantă. Iar pentru întreaga experiență culinară, cei doi români au plătit nu mai puțin de 311 euro.

„Este extraordinară! Ba chiar aș spune ca își merită prețul ăsta nebun. Dar doar pentru un cunoscător! (…) Însă mai târziu, urma să-mi dau seama că papilele mele gustative, de sărac de Petroșani, nu știu să aprecieze așa ceva. Și după patru îmbucături mi s-a părut prea grasă. Dar este o experiență pe care o voi ține minte toată viața, ținând cont de preț

Am gustat Hida Wagyu, am gustat Vaca Rubia gallega și am mâncat la cel mai bun steakhouse din lume, Don Julio, în Buenos Aires. Toate mai ieftine însă niciuna mai rea decât Kobe, după părerea mea. Ideea e că, la un moment dat, devine prea unsuroasă, prea grasă si chiar nu mai e apetisantă deloc. Și mă bucur să văd ca am mai auzit asta și la alții și nu sunt eu nebun. Total această masa, 311€ ”, a adăugat Cristi.