Reacția unui fost ministru PSD, după declarațiile lui Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare: „Exclus!”

Premierul Ilie Bolojan a provocat iar vâlvă pe scena politică, după noile declarații privind creșterea vârstei de pensionare. Ce reacție a avut un fost ministru PSD la cele auzite.
Mădălina Cristea
09.09.2025 | 11:30
Reactia unui fost ministru PSD dupa declaratiile lui Bolojan privind cresterea varstei de pensionare Exclus
Ilie Bolojan a provocat vâlvă pe scena politică după ce a spus că vârsta de pensionare trebuie majorată. Ce spune un fost ministru PSD despre această idee. Sursa foto: Colaj Fanatik

Premierul Ilie Bolojan a pus iar paie pe foc în momentul în care a declarat că vârsta de pensionare din România trebuie majorată. Ulterior, fostul ministru al muncii, Marius Budăi, a reacționat dur. Potrivit acestuia, un astfel de scenariu nu este posibil în prezent.

Marius Budăi nu este de acord cu creșterea vârstei de pensionare

Premierul Bolojan avertizase că, fără o majorare a vârstei de pensionare, inclusiv în cazul pensiilor speciale, sistemul va deveni nesustenabil. Marius Budăi a subliniat că România trebuie să se concentreze pe creșterea speranței de viață și a calității vieții, înainte de a lua în calcul astfel de măsuri dure.

„Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață și mai ales a speranței de viață sănătoasă și după aia să lucrăm și am spus acest lucru, inclusiv în legea pensiilor, atunci când eram ministru”, a declarat Marius Budăi, la RFI.

Budăi a subliniat că în România vârsta legală de pensionare este de 65 de ani, însă speranța de viață sănătoasă se situează la doar 59-60 de ani. În acest context, o majorare a vârstei de pensionarii nu are logică. Deputatul PSD a transmis că, pentru moment, singurul obiectiv trebuie să fie îmbunătățirea vieții românilor, atât din punct de vedere medical, cât și social.

Creșterea vârstei de pensionare, motiv de dispută în coaliție

„Este exclus așa ceva! Creștem speranța de viață, ne ocupăm de speranța de viață a românilor, ne ocupăm de speranța de viață sănătoasă și ulterior vedem când vom putea lua în calcul acest lucru, dar acum este exclus așa ceva și mă refer aici strict la sistemul public. Și așa avem 65 de ani și speranța de viață în România, mai ales de viață sănătoasă, este undeva la 59-60 de ani”, a declarat Marius Budăi.

Reacția social-democratului vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus luni seara, 8 septembrie, la TVR 1 că România are nevoie urgentă de mai mulți oameni activi pe piața muncii. El a explicat că, pentru a echilibra situația dintre angajați și pensionari, vârsta de pensionare trebuie crescută. În următorii ani, aproximativ 400.000 – 500.000 de persoane vor ieși la pensie, în timp ce doar 200.000 vor intra în câmpul muncii, iar această diferență ar putea pune o presiune uriașă pe sistemul de pensii, a explicat oficialul.

Mădălina Cristea
