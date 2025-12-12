Sport

Reacția vedetei TV după FCSB – Feyenoord 4-3. “Am înviat din morți!”. Ce a spus despre războiul cu CSA Steaua

Un celebru realizator de televiziune și de radio a avut, pe rețelele sociale, o reacție de milioane după FCSB - Feyenoord 4-3. Încă sub efectul victoriei istorice, jurnalistul a amintit și de CSA Steaua.
Răzvan Scarlat
12.12.2025 | 11:00
Reactia vedetei TV dupa FCSB Feyenoord 43 Am inviat din morti Ce a spus despre razboiul cu CSA Steaua
Victoria FCSB-ului l-a entuziasmat pe Mihai Morar. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB a învins, joi seară, pe Arena Națională, pe Feyenoord și a revenit în cursa pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Victoria roș-albaștrilor a adus bucurie în sufletele multor români. Ce mesaj a transmis după izbânda campioanei României unul dintre cei mai înfocați fani.

Ce a scris Mihai Morar după FCSB – Feyenoord 4-3

Mihai Morar nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru culorile roș-albastre. Pentru el, FCSB e Steaua, iar acest lucru a dorit să-l semnaleze, încă o dată, după ce echipa lui Elias Charalambous a depășit, după un meci dramatic, pe Feyenoord.

Un meci precum ăsta trăiești o dată la 10 ani. Deschidem scorul, 1-0. Și ne prăbușim. 1-3 pentru Feyenoord. Ar fi putut să ne dea 5. Eram mormânt.

Și am înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând… 3-3.

Și 4-3, la ultima fază. Scor final.

Echipei îi puteți interzice să își spună Steaua. Dar nimeni nu îmi poate interzice mie să mă numesc stelist. Pentru că numai și numai steliștii au trăit astfel de nopți în Europa.

Nopți care îți îmbătrânesc inima cu 10 ani și ți-o întineresc în ultima secundă a prelungirilor. Cu jumătate din titulari lipsă de pe teren și de pe bancă.

Noapte bună! Seara asta va rămâne în istorie. Iar istoria Stelei e doar una. Pentru totdeauna. Nu-mi interziceți voi dreptul la istorie. Și la Steaua mea”, a scris Mihai Morar pe pagina personală de Facebook.

În dreptul mesajului, Mihai Morar a urcat și o fotografie în care apare alături de fiica sa. Micuța ține în mână o eșarfă cu FCSB, în timp ce prezentatorul TV arată un tricou al roș-albaștrilor, inscripționat cu numărul 10.

Mihai Morar, alături de fetița sa, după FCSB-Feyenoord
Mihai Morar, alături de fetița sa, după FCSB-Feyenoord. Sursa foto: facebook

Părerea lui Mihai Morar despre războiul FCSB – CSA Steaua

Anul trecut, în noiembrie, Mihai Morar i-a răspuns, în mediul online, unui suporter care i-a atras atenția că FCSB, clubul lui Gigi Becali, nu are nicio legătură cu Steaua, echipa care a câștigat campionatul în 1986.

Sportiv, FCSB e Steaua. Legal, FCSB nu are voie să folosească însemnele Steaua. Dar nimeni nu îi interzice lui Lucescu (n.r. – Mircea Lucescu a spus că o va numi Steaua pe FCSB indiferent de deciziile instanței), un suporter ca mine, unei galerii. Și pentru mândrie națională, nu-i așa că sună mai frumos Steaua – Manchester United decât CSA – Muscelul Câmpulung? Seară bună și ne vedem în primăvara europeană”, a fost răspunsul lui Mihai Morar.

