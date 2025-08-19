Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Reacția verii despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj. „Mai avem puțin și-o găsim pe Elodia". Exclusiv

Cristi Balaj a avut o reacţie spumoasă după ce a fost chestionat despre telenovela transferulului lui Louis Munteanu, comparând cu serialul de la OTV, despre cazul Elodiei Ghinescu.
Marian Popovici
19.08.2025 | 09:29
EXCLUSIV FANATIK
Transferul de zeci de milioane al lui Louis Munteanu s-a transformat în telenovelă. Atacantul rămâne deocamdată la CFR Cluj, patronul Neluţu Varga fiind nemulţumit de ofertele venite pe adresa clubului.

Cristi Balaj a comparat telenovela acestui transfer cu serialul de la OTV despre cazul Elodiei Ghinescu. Preşedintele celor de la CFR Cluj nu exclude ca această mutare să se realizeze în cele din urmă:

(n.r. Mai continuă telenovela transferului lui Louis Munteanu?) Da, da. Mai avem puţin şi o găsim pe Elodia. Perioada de transferuri este deschisă şi se poate face.

Noi în această perioadă nu am discutat cu cei de la Rennes, ci cu impresarul jucătorului. Nu avem prea multe informaţii despre treaba asta. Concret, nu avem acum oferte. Există discuţii, oamenii întreabă.

Se tatonează. Cred că am pus un pariu cu Victor Becali şi 100% o să câştig pariul. Nu mai ştiu care este limita. Eu am zis că se vinde cu minimum 8 milioane de euro şi sunt 100% câştig.

„Pe 8 milioane de euro nici nu îl dă. Sub această cifră nici nu există discuţie”

Pe 8 milioane de euro nici nu îl dă. Sub această cifră nici nu există discuţie. Munteanu a avut o oarecare întârziere în pregătire. Am fost suspectaţi că Louis nu vrea să joace, că nu şi-a luat nu ştiu ce bani.

A fost foarte importantă pregătirea. Şi acum îmi daţi dreptate. Valoarea jucătorului nu a scăzut. Cu Lugano şi cu Braga nu prea am ajuns la poartă. E greu să dai gol când nu ai posesia mingii. 

„El mai are de recuperat, dar valoarea lui nu a scăzut”

CFR Cluj are grijă nu doar acum de el. A avut grijă şi sezonul precedent. Mulţi se întrebau dacă este clubul potrivit pentru el anul trecut. El mai are de recuperat, dar valoarea lui nu a scăzut.

Nu a uitat fotbalul. Faptul că a fost altruist cu Botoşani… I-a şi sărit mingea. A intrat, a dat gol, a fost un ofsaid milimetric. Până la Louis Munteanu putem vorbi de alţi jucători”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

