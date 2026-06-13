Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale

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Marcos Senesi, 29 de ani, fotbalist care a devenit coleg cu Radu Drăgușin la Tottenham după transferul de la revelația Bournemouth, a primit recent una dintre cele mai frumoase vești din carieră. Aflat în vacanță, fundașul a aflat că a fost selecționat în lotul Argentinei pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Aflat alături de el când a primit informația, iubita sa a avut o reacție care s-a viralizat rapid pe internet.

Cum a reacționat iubita lui Marcos Senesi când a aflat că argentinianul va juca alături de Messi la Cupa Mondială. Reacția ei a devenit virală

Încă dinainte să înceapă, Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a adus în prim-plan povești și imagini care mai de care mai impresionante și mai emoționante. Una dintre ele îl are în prim-plan pe Marcos Senesi. Fundașul care a făcut o figură frumoasă în cele aproape 40 de meciuri jucate pentru revelația din Premier League, Bournemouth (locul 6), nu a prins în primă fază lotul de 26 al Argentinei pentru Cupa Mondială.

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Necazul unui coleg, Leonardo Balerdi (27 de ani), avea să se transforme în fericirea lui Senesi. Aflat în vacanță alături de frumoasa sa iubită, britanica Kelci-Rose Bowers (22 de ani), jucătoare și ea la Bournemouth, în acest inter-sezon a primit un telefon de la Federație. De la celălalt capăt al firului i s-a transmis că trebuie să ajungă la lotul echipei naționale a ”Pumelor”, antrenată de Lionel Scaloni, 48 de ani.

Momentul în care fundașul lui Spurs a primit vestea convocării a fost unul foarte special. Iubita sa a ținut să filmeze, în hotelul din Ibiza (Spania) în care se afla cu partenerul ei, emoțiile trăite. Tânăra Kelci-Rose Bowers a surprins și a postat clipele de bucurie și entuziasm pe rețelele de socializare. În filmare se vede cum Senesi vorbește la telefon, emoționat.

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Apoi, i se dă vestea . Iubita sa se apropie de el, iar amândoi se bucură precum doi copii. După acest moment video, Kelci a postat și poze cu Senesi în tricoul Argentinei, pe contul ei de Instagram. A scris și câteva cuvinte: ”Oh, Doamne! Se întâmplă!”.

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🇦🇷 Here's the moment Marcos Senesi found out he was going to the World Cup. 📞⛱️ He's on holiday with his other half, Kelci-Rose Bowers, and receives the call from Lionel Scaloni. — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Când a început povestea de iubire dintre Marcos Senesi și Kelci Rose

Cei doi îndrăgostiți, Marcos și Kelci, s-au cunoscut la Bournemouth la începutul anului 2024. S-a întâmplat într-o zi în care ambii au participat la o ședință foto și o campanie promoțională pentru noile tricouri ale clubului. Acea colaborare avea să fie primul contact între ei. Acolo a apărut ”scânteia”, care a continuat apoi pe rețelele sociale.

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După ce și-au oficializat relația, au început să posteze poze împreună pe rețelele virtuale. Cuplul a atras o mare atenție în presă datorită poveștii lor de dragoste, deoarece jucau la același club. El la echipa masculină, ea la cea feminină. La scurt timp după ce s-au cunoscut, s-au mutat împreună și relația a continuat să se dezvolte, scrie .

[AHORA] Marcos Senesi, exdefensor de San Lorenzo, blanqueó su noviazgo con la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers: se conocieron en Bournemouth, donde ambos juegan. ⚽❤️ — ElCanciller.com (@elcancillercom)

Kelci a vizitat Argentina pentru a-i cunoaște rudele lui Senesi. Ea s-a arătat fană a mâncării și culturii argentiniene. Datorită contribuției sale, Marcos a devenit o figură importantă la Bournemouth. Din sezonul următor, fundașul va juca la Tottenham, adică un pas înainte în cariera sa. La despărțirea de club, Kelci i-a dedicat o postare plină de emoție în online: ”Sunt foarte, foarte mândră de tine și de tot ce ai realizat la acest club. Cei care te cunosc știu cât de mult efort, dedicare și sacrificiu se află în spatele a tot ce faci. De când te-am cunoscut la acest club și am început să văd fiecare meci, mă simt și mai mândră de omul din spatele tuturor acestor lucruri, nu doar de fotbalist”, a scris tânăra.