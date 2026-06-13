Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Reacția virală a iubitei lui Marcos Senesi după ce argentinianul, aflat în vacanță, a fost chemat la Cupa Mondială. Imagini virale

Fundașul Marcos Senesi, colegul lui Drăgușin de la Tottenham, a fost chemat din vacanță să joace la Cupa Mondială pentru naționala Argentinei. Aflat cu el când a primit vestea, iubita sa a avut o reacție virală
Adrian Baciu
13.06.2026 | 09:45
Reactia virala a iubitei lui Marcos Senesi dupa ce argentinianul aflat in vacanta a fost chemat la Cupa Mondiala Imagini virale
SPECIAL FANATIK
Cum a reacționat iubita lui Marcos Senesi când a aflat că argentinianul va juca alături de Messi la Cupa Mondială. Sursa foto: X / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marcos Senesi, 29 de ani, fotbalist care a devenit coleg cu Radu Drăgușin la Tottenham după transferul de la revelația Bournemouth, a primit recent una dintre cele mai frumoase vești din carieră. Aflat în vacanță, fundașul a aflat că a fost selecționat în lotul Argentinei pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. Aflat alături de el când a primit informația, iubita sa a avut o reacție care s-a viralizat rapid pe internet.

Cum a reacționat iubita lui Marcos Senesi când a aflat că argentinianul va juca alături de Messi la Cupa Mondială. Reacția ei a devenit virală

Încă dinainte să înceapă, Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a adus în prim-plan povești și imagini care mai de care mai impresionante și mai emoționante. Una dintre ele îl are în prim-plan pe Marcos Senesi. Fundașul care a făcut o figură frumoasă în cele aproape 40 de meciuri jucate pentru revelația din Premier League, Bournemouth (locul 6), nu a prins în primă fază lotul de 26 al Argentinei pentru Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

Necazul unui coleg, Leonardo Balerdi (27 de ani), avea să se transforme în fericirea lui Senesi. Aflat în vacanță alături de frumoasa sa iubită, britanica Kelci-Rose Bowers (22 de ani), jucătoare și ea la Bournemouth, fundașul care a ajuns la Tottenham în acest inter-sezon a primit un telefon de la Federație. De la celălalt capăt al firului i s-a transmis că trebuie să ajungă la lotul echipei naționale a ”Pumelor”, antrenată de Lionel Scaloni, 48 de ani.

Momentul în care fundașul lui Spurs a primit vestea convocării a fost unul foarte special. Iubita sa a ținut să filmeze, în hotelul din Ibiza (Spania) în care se afla cu partenerul ei, emoțiile trăite. Tânăra Kelci-Rose Bowers a surprins și a postat clipele de bucurie și entuziasm pe rețelele de socializare. În filmare se vede cum Senesi vorbește la telefon, emoționat.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase...
Digi24.ro
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer

Apoi, i se dă vestea chemării la lotul campioanei mondiale în exercițiu. Iubita sa se apropie de el, iar amândoi se bucură precum doi copii. După acest moment video, Kelci a postat și poze cu Senesi în tricoul Argentinei, pe contul ei de Instagram. A scris și câteva cuvinte: ”Oh, Doamne! Se întâmplă!”.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026

Când a început povestea de iubire dintre Marcos Senesi și Kelci Rose

Cei doi îndrăgostiți, Marcos și Kelci, s-au cunoscut la Bournemouth la începutul anului 2024. S-a întâmplat într-o zi în care ambii au participat la o ședință foto și o campanie promoțională pentru noile tricouri ale clubului. Acea colaborare avea să fie primul contact între ei. Acolo a apărut ”scânteia”, care a continuat apoi pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

După ce și-au oficializat relația, au început să posteze poze împreună pe rețelele virtuale. Cuplul a atras o mare atenție în presă datorită poveștii lor de dragoste, deoarece jucau la același club. El la echipa masculină, ea la cea feminină. La scurt timp după ce s-au cunoscut, s-au mutat împreună și relația a continuat să se dezvolte, scrie La Nacion.

Kelci a vizitat Argentina pentru a-i cunoaște rudele lui Senesi. Ea s-a arătat fană a mâncării și culturii argentiniene. Datorită contribuției sale, Marcos a devenit o figură importantă la Bournemouth. Din sezonul următor, fundașul va juca la Tottenham, adică un pas înainte în cariera sa. La despărțirea de club, Kelci i-a dedicat o postare plină de emoție în online: ”Sunt foarte, foarte mândră de tine și de tot ce ai realizat la acest club. Cei care te cunosc știu cât de mult efort, dedicare și sacrificiu se află în spatele a tot ce faci. De când te-am cunoscut la acest club și am început să văd fiecare meci, mă simt și mai mândră de omul din spatele tuturor acestor lucruri, nu doar de fotbalist”, a scris tânăra.

ADVERTISEMENT
Adevărul despre Dobrin și Mondialul din Mexic: „L-au mâncat degeaba pe Angelo Niculescu”
Fanatik
Adevărul despre Dobrin și Mondialul din Mexic: „L-au mâncat degeaba pe Angelo Niculescu”
Eroul americanilor a jucat pentru altă națională! Cine e autorul primei duble de...
Fanatik
Eroul americanilor a jucat pentru altă națională! Cine e autorul primei duble de la Cupa Mondială, fost coleg de vestiar cu Cîrjan
Andrei Vochin face „echipa de start” a Campionatului Mondial din 2026: „Cele 11...
Fanatik
Andrei Vochin face „echipa de start” a Campionatului Mondial din 2026: „Cele 11 meciuri pe care nu trebuie să le ratezi în faza grupelor” 
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Domeniul în care și-a pierdut banii fostul campion cu FCSB: 'E cam grav...
iamsport.ro
Domeniul în care și-a pierdut banii fostul campion cu FCSB: 'E cam grav ce s-a întâmplat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!