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Reacția virală a lui Cristiano Ronaldo după ce Joao Felix l-a umilit pe Mihai Lixandru, în Al Nassr – Al Fateh 3-0. VIDEO

Fotbalistul român Mihai Lixandru (25 de ani) nu a avut parte de un debut fericit în tricoul saudiților de la Al Fateh, în deplasarea de la Al Nassr, în prima etapă a campionatului. Ce s-a întâmplat
Catalin Oprea
16.08.2026 | 12:52
Reactia virala a lui Cristiano Ronaldo dupa ce Joao Felix la umilit pe Mihai Lixandru in Al Nassr Al Fateh 30 VIDEO
Duel Mihai Lixandru și Joao Felix / Foto: captură YouTube@Saudi Pro League
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Cu Ronaldo doar la tribuna oficială, alături de copii, Al Nassr nu a avut nicio problemă, acasă, în fața celor de la Al Fateh, echipă la care evoluează românul Mihai Lixandru și fostul fundaș al lui Dinamo, Kennedy Boateng. Angelo (min. 37), Joao Felix (min. 40) și Samu Costa (min. 73) au marcat și au pecetluit un succes mai clar decât o arată scorul.

Mihai Lixandru, umilit de Joao Felix

Mihai Lixandru a fost distribuit la mijlocul terenului și a avut o misiune foarte grea, împotriva lui Kingsley Coman, Angelo, Joao Felix și Sadio Mane. Specialiștii l-au notat cu 6,4, peste media echipei. În schimb, Kennedy Boateng a primit 6,3.

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În minutul 40, însă, Mihai Lixandru a simțit pe pielea sa care este diferența dintre SuperLigă și Arabia Saudită. Joao Felix a primit o minge în flancul drept, l-a fixat pe mijlocașul român, apoi i-a tras mingea elegant printre picioare și a pătruns în careu. Portughezul a mai driblat doi adversari și a înscris superb sub bară.

Mihai Lixandru a rămas în spate, privind neputincios la faza superbă construită de Joao Felix. Scorul devenea 2-0, cu puțin timp înaintea pauzei.

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Duel Mihai Lixandru și Joao Felix / Foto: captură YouTube@Saudi Pro League

Reacția lui Cristiano Ronaldo la faza lui Joao Felix

Imediat după gol, Cristiano Ronaldo, care se afla la tribuna oficială, a fost surprins în picioare, cu un zâmbet larg, aplaudând reușita superbă a conaționalului său: „Ce goool! (What a goal!)”, i s-a putut citi pe buze fotbalistului portughez.

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Cristiano Ronaldo este gata să revină la Al Nassr din etapa viitoare, contra celor de la Al Riyadh, în deplasare. CR7 își va continua drumul către 1000 de goluri marcate în partidele oficiale. Pentru moment, atacantul are 976 de reușite, dintre care 146 pentru naționala Portugaliei.

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Pentru Al Fateh, formația lui Lixandru și Boateng, urmează un meci mai accesibil, pe teren propriu, împotriva celor de la Al Ettifaq, formație care a câștigat prima etapă, scor 4-2, contra celor de la Al Riyadh.

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