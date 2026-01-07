Reacția virală a lui Darius Olaru după ce a devenit vedetă în EA FC 26: „Sunt un vierme”

Sport

Fotbaliștii români strălucesc în EA FC 26, iar Darius Olaru a primit un cartonaș special în campania „Joga Bonito”. Mijlocașul FCSB a reacționat după recenzia făcută de unul dintre cei mai cunoscuți gameri din lume.
Alex Bodnariu
07.01.2026 | 15:12
Iubitorii jocului EA FC 26 au șansa, în acest an, să se bucure la maximum de cardurile speciale ale jucătorilor români. FIFA a lansat o promoție extrem de interesantă, care l-a cucerit chiar și pe Darius Olaru, mijlocașul celor de la FCSB.

Românii se bucură de promoții speciale în celebrul joc FC 26

Aproape săptămânal, FIFA lansează cartonașe speciale în jocul EA FC 26. Practic, abilitățile anumitor jucători sunt îmbunătățite, iar gamerii pot să își folosească fotbaliștii preferați dacă au noroc la pachete sau dacă completează diverse obiective.

Comparativ cu anii precedenți, în această ediție a jocului tot mai mulți fotbaliști români își fac loc în aceste promoții. Dennis Man, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan sau Claudiu Petrila au primit deja cartonașe speciale, cu abilități mult mai bune, iar prețul lor este mult mai accesibil față de cel al jucătorilor consacrați din La Liga sau Premier League.

Darius Olaru, mijlocașul celor de la FCSB, face și el parte dintr-o astfel de promoție. Fotbalistul campioanei României a fost inclus în campania „Joga Bonito”. Practic, caracterul are nivel maxim la dribbling și lovește mingea excelent cu ambele picioare, la fel ca Ronaldinho, Kylian Mbappé sau Vinícius Júnior.

ZwebackHD, unul dintre cei mai urmăriți gameri din lume, a făcut o recenzie a cartonașului primit de Darius Olaru în ultima campanie. Acesta a folosit caracterul fotbalistului de la FCSB și a avut doar cuvinte de laudă.

Mai mult, Darius Olaru chiar i-a trimis un mesaj streamerului. Fotbalistul de la FCSB s-a folosit de rețelele de socializare pentru a-l contacta și i-a scris: „Sunt un vierme! Mersi că mă folosești în joc. Iubesc videoclipurile pe care le postezi. Chiar mă distrează conținutul tău”, au fost cuvintele jucătorului român.

@zweback_hd Cost of buying Darius Olaru’s silver card at the beginning of FC26 = 700 coins. Cost of Evo’ing him into the craziest silver card in FIFA/FC history = ZERO. Getting a DM on Insta from the Romanian Mad Lad himself thanking us for spreading the Gospel of Darius = PRICELESS. 🇷🇴 🐐 #fc26 #eafc26 #fc ♬ original sound – Zwe

