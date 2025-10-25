Reacția virală a lui Ianis Hagi pe social media după victoria Stelei la Satu Mare. Pe cine a scos în evidență. Foto

ADVERTISEMENT

Formația lui Daniel Oprița își continuă seria bună de jocuri și s-a impus în fața lanternei Olimpia Satu Mare, scor 4-1. Care a fost jucătorul de la Steaua care l-a impresionat pe internaționalul Ianis Hagi.

Jucătorul remarcat de Ianis Hagi după victoria obținută de Steaua la Satu Mare

Fără doar și poate că omul partidei de la Satu Mare a fost atacantul stelist Bogdan Chipirliu, autor al unui hattrick în prima repriză, în doar 20 de minute, însă Ianis Hagi a scos în evidență un alt jucător al ”militarilor”.

Este vorba de mijlocașul Nicolas Popescu, fiul fostului mare fotbalist Gică Popescu, care și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor la întâlnirea din . Fostul jucător al Farului a închis tabela în minutul 74 cu un șut lobat.

Aflat în Turcia, acolo unde așteaptă să joace sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 17:00, în duelul pe care Alanyaspor îl are în deplasare cu Kocaelispor, Ianis Hagi s-a bucurat de golul reușit de bunul său prieten.

Internaționalul român a postat pe rețelele de socializare o captură foto, de pe un site de rezultate, cu marcatorii jocului de la Satu Mare, a încercuit numele lui Popescu și a scris: ”Back to back @nicolas.popescu”.

Fiul lui Gică Popescu, gol pentru Steaua în al doilea meci consecutiv

Un produs al clubului Farul Constanța, Nicolas Popescu a debutat alături de ”marinari” în SuperLiga. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani a fost cedat într-o primă fază la FC Voluntari, iar .

Fiul lui Gică Popescu a devenit imediat un titular de bază în echipa lui Daniel Oprița, iar evoluțiile sale au fost remarcate. În etapa precedentă, el a înscris primul gol pentru ”roș-albaștri”, în victoria cu CSC Șelimbăr, scor 4-3.

Ce grad de rudenie este între Ianis Hagi și Nicolas Popescu

Pe lângă faptul că au jucat împreună la Farul și sunt foarte buni prieteni, pe cei doi băieți ai marilor internaționali români îi leagă și un grad de rudenie. Ianis Hagi și Nicolas Popescu sunt veri primari.

Mama lui Ianis Hagi, Marilena, este căsătorită cu Gică Hagi, în timp ce sora acesteia, Luminița, este soția lui Gică Popescu. În aceste condiții, cei doi ai crescut împreună și îi leagă o frumoasă prietenie deși între ei este o diferență de peste 4 ani.