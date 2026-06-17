Reacția virală a lui Zinedine Zidane la golurile primite de fiul său, Luca, de la Messi: ”Pare dezgustat. Frustrarea sa spune totul”

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Argentina, campioana mondială en-titre, nu a avut nicio emoție în meciul de debut de la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Cu un Leo Messi (38 de ani) magistral, ”Pumele” s-au impus cu 3-0 contra Algeriei. La meciul din Kansas City a asistat din tribune și marele Zinedine Zidane (53 de ani), al cărui fiu, Luca, e portar la naționala africană. Reacția lui ”Zizou” când a văzut prestația tânărului goalkeeper a devenit virală în online.

Cum a reacționat Zinedine Zidane după ce fiul său, portar la Algeria, a fost umilit de Messi: ”Privirea lui spune totul”

Luca Zidane (28 de ani), fiul legendarului Zinedine Zidane, și-a făcut debutul la Cupa Mondială pentru Algeria. Din păcate pentru tânăr, în fața sa au fost Argentina, campioana mondială en-titre, și un Lionel Messi în formă de zile mari. Duelul din Grupa J de la turneul final s-a încheiat cu un categoric 3-0.

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Nu a fost deloc cel mai bun meci făcut de Luca pentru naționala din Africa. Portarul celor de la Granada (liga a doua spaniolă) nu a avut reacție în fața ”Pumelor”. Conform statisticilor, Zidane Jr. a avut doar trei parade reușite. La un moment dat, camera televiziunii care a transmis partida s-a oprit asupra tatălui său, Zinedine. Era minutul 74, când și mai erau puțin peste 15 minute de joc.

și a naționalei Franței, nu părea deloc mulțumit. Acesta a dat puțin din cap în semn de frustrare și dezamăgire, apoi s-a lăsat pe scaun. Imaginile cu reacția lui Zidane au devenit rapid virale. ”Frustrarea lui Zinedine Zidane spune totul în timp ce își privește fiul luptând din greu să facă față magiei lui Lionel Messi. Pare dezgustat”, este părerea unui internaut.

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Décevoir son père c’est une des pires choses au monde. Mais alors décevoir son père, arabe, qui est Zinedine Zidane, et en plus devant le monde entier, WOW. Je n’ai même pas envie de me moquer de l’Algérie tellement j’ai de la peine. — Alceste (@MaitreAlceste)

Fanii Algeriei au luat foc după ce Luca Zidane a luat 3 goluri de la Messi

Suporterii din Algeria care au urmărit meciul contra Argentinei nu au fost impresionați de prestația lui Luca. Majoritatea au avut reacții deosebit de dure: ”Federația de Fotbal din Algeria ar trebui să îi investigheze pe toți cei implicați în titularizarea lui Luca Zidane. Nu are cum să fie titular fără intervenții serioase din culise. Riscăm o eliminare timpurie de la Cupa Mondială și pierderea a milioane de dolari”, a spus un fan algerian.

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Tapez Luca Zidane dans la barre de recherche et vous verrez qu’il est entrain de se prendre une session vanne à l’international Il est clairement coupable sur les 2 buts. Opportuniste qui choisi l’Algérie à 27 ans, fils à papa, nullard de D2 mais tout va bien 👍 — Kado 🔴🇩🇿⚫️ (@Usmiste__)

Un altul a pus la îndoială calitățile de portar ale fiului lui ”Zizou”: ”Nici măcar nu știe bazele elementare ale jocului unui portar. Primul gol a fost cu adevărat jenant, iar al doilea a fost și mai rău”. Un al treilea suporter a spus: ”Algeria are 48 de milioane de locuitori. Este posibil să nu existe un portar mai bun decât acesta?”.

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Luca Zidane, acuzat că e un portar fricos

Pentru a-și susține pozițiile conform cărora Luca Zidane nu merită să apere la Cupa Mondială pentru Algeria, contestatarii acestuia au prezentat, pe platformele de socializare, imagini cu prestații din trecut ale acestuia. Se poate observa cum fiul lui Zidane pare a se feri de mingi. Atât în meciurile oficiale, cât și la antrenamente.

Are we surprised that Luca Zidane couldn’t save Messi’s shot? He’s deadass scared of the ball — 🇵🇹 (@Asensii20)