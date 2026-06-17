Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Reacția virală a lui Zinedine Zidane la golurile primite de fiul său, Luca, de la Messi: ”Pare dezgustat. Frustrarea sa spune totul”

Zinedine Zidane a lăsat Franța pentru a urmări meciul fiului său, Luca - portar la Algeria - contra Argentinei. Reacția lui ”Zizou” când a văzut golurile primite de tânăr în fața lui Messi a devenit virală.
Adrian Baciu
17.06.2026 | 17:15
Reactia virala a lui Zinedine Zidane la golurile primite de fiul sau Luca de la Messi Pare dezgustat Frustrarea sa spune totul
Cum a fost surprins Zinedine Zidane în tribune după ce Messi i-a marcat 3 goluri fiului său. Imaginile au devenit virale. Sursa foto: colaj Fanatik / Hepta / X
ADVERTISEMENT

Argentina, campioana mondială en-titre, nu a avut nicio emoție în meciul de debut de la turneul final din SUA, Mexic și Canada. Cu un Leo Messi (38 de ani) magistral, ”Pumele” s-au impus cu 3-0 contra Algeriei. La meciul din Kansas City a asistat din tribune și marele Zinedine Zidane (53 de ani), al cărui fiu, Luca, e portar la naționala africană. Reacția lui ”Zizou” când a văzut prestația tânărului goalkeeper a devenit virală în online.

Cum a reacționat Zinedine Zidane după ce fiul său, portar la Algeria, a fost umilit de Messi: ”Privirea lui spune totul”

Luca Zidane (28 de ani), fiul legendarului Zinedine Zidane, și-a făcut debutul la Cupa Mondială pentru Algeria. Din păcate pentru tânăr, în fața sa au fost Argentina, campioana mondială en-titre, și un Lionel Messi în formă de zile mari. Duelul din Grupa J de la turneul final s-a încheiat cu un categoric 3-0.

ADVERTISEMENT

Nu a fost deloc cel mai bun meci făcut de Luca pentru naționala din Africa. Portarul celor de la Granada (liga a doua spaniolă) nu a avut reacție în fața ”Pumelor”. Conform statisticilor, Zidane Jr. a avut doar trei parade reușite. La un moment dat, camera televiziunii care a transmis partida s-a oprit asupra tatălui său, Zinedine. Era minutul 74, când Argentina conducea cu 2-0 și mai erau puțin peste 15 minute de joc.

”Zizou”, legenda lui Real Madrid și a naționalei Franței, nu părea deloc mulțumit. Acesta a dat puțin din cap în semn de frustrare și dezamăgire, apoi s-a lăsat pe scaun. Imaginile cu reacția lui Zidane au devenit rapid virale. ”Frustrarea lui Zinedine Zidane spune totul în timp ce își privește fiul luptând din greu să facă față magiei lui Lionel Messi. Pare dezgustat”, este părerea unui internaut.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

Fanii Algeriei au luat foc după ce Luca Zidane a luat 3 goluri de la Messi

Suporterii din Algeria care au urmărit meciul contra Argentinei nu au fost impresionați de prestația lui Luca. Majoritatea au avut reacții deosebit de dure: ”Federația de Fotbal din Algeria ar trebui să îi investigheze pe toți cei implicați în titularizarea lui Luca Zidane. Nu are cum să fie titular fără intervenții serioase din culise. Riscăm o eliminare timpurie de la Cupa Mondială și pierderea a milioane de dolari”, a spus un fan algerian.

ADVERTISEMENT
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa...
Digisport.ro
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026

Un altul a pus la îndoială calitățile de portar ale fiului lui ”Zizou”: ”Nici măcar nu știe bazele elementare ale jocului unui portar. Primul gol a fost cu adevărat jenant, iar al doilea a fost și mai rău”. Un al treilea suporter a spus: ”Algeria are 48 de milioane de locuitori. Este posibil să nu existe un portar mai bun decât acesta?”.

ADVERTISEMENT

Luca Zidane, acuzat că e un portar fricos

Pentru a-și susține pozițiile conform cărora Luca Zidane nu merită să apere la Cupa Mondială pentru Algeria, contestatarii acestuia au prezentat, pe platformele de socializare, imagini cu prestații din trecut ale acestuia. Se poate observa cum fiul lui Zidane pare a se feri de mingi. Atât în meciurile oficiale, cât și la antrenamente.

Istvan Kovacs, delegat în premieră la CM 2026! Ce meci va arbitra românul
Fanatik
Istvan Kovacs, delegat în premieră la CM 2026! Ce meci va arbitra românul
Incredibil: Răzvan Lucescu a prevăzut că PAOK o va întâlni pe U Cluj...
Fanatik
Incredibil: Răzvan Lucescu a prevăzut că PAOK o va întâlni pe U Cluj în Europa League!
Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen! Planul pregătit de...
Fanatik
Motivul pentru care Daniel Pancu a renunţat la Tobias Christensen! Planul pregătit de antrenorul Rapidului
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe...
iamsport.ro
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe față, la 32 de ani de la eliminarea dureroasă a României de la Mondial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!