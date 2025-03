Reacție categorică a lui Daniel Pancu după ce alb-vișiniii nu vor avea fanii alături în meciul cu Craiova: „Rapid fără suporteri e o echipă tristă”

Clubul din Giulești a fost sancționat sever după Rapidiștii au primit ca pedeapsă un meci cu porțile închise și o amendă usturătoare de 60.000 de lei. Daniel Pancu, legenda Rapidului și actual selecționer al naționalei de tineret a României, a reacționat după decizia luată de LPF.

Daniel Pancu, reacție categorică despre sancțiunile primite de Rapid: „E mare pierdere”

Daniel Pancu a jucat 153 de meciuri pentru Rapid și știe ce înseamnă clubul din Giulești. Actualul selecționer al naționalei U21 a României este conștient de faptul că Rapid este un club dependent de suporteri și de întreg suflul „alb-vișiniu”.

Legenda giuleștenilor este de părere că pentru Rapid va fi o mare pierdere să joace fără suporteri, mai ales într-un meci de play-off, unde fiecare pas greșit contează foarte mult în clasament pentru că, așa cum spun fotbaliștii și antrenorii, nu se mai joacă pe „jumătăți de puncte” (n.r. – referitor la înjumătățirea punctelor înainte de play-off):

”Este trist, Rapidul fără suporteri e o echipă tristă și e mare pierdere pentru echipă. Sezonul acesta, de câte ori am fost la stadion, meciul care a reprezentat cu adevărat Rapidul a fost cel cu Universitatea Craiova, 1-0. De la încălzire am văzut o echipă care poate reprezenta oricând suporterii și suporterii transmiteau energia echipei. Acela a fost meciul de sezonul acesta.

În primul rând, răspunderea mare ar trebui să o aibă și forțele de ordine care îi controlează. Cred că și eu dacă aș vrea să intru cu petarde, aș putea ușor să mă strecor pe unde intră suporterii. Poate doar să fie scanați, să fie aparate speciale”, a spus Daniel Pancu, conform

Clubul Rapid București a oferit prima reacție oficială după vestea primită

Conducătorul Rapidului spune că se aștepta să primească o amendă din partea Ligii, însă nu se aștepta la suspendarea fanilor pentru următoarea etapă.

Tot Victor Angelescu a mai dezvăluit faptul că Rapid a plătit amenzi în valoare de aproximativ 500.000 de euro pe parcursul întregului sezon, venite atât de la LPF, cât și de la Jandarmeria Română: „Mă așteptam să ne amendeze și să ne suspende terenul…

Nu sunt neapărat fericit sau de acord, dar mă așteptam. 60 de mii de lei e amenda. În jur de 500 de mii de euro am plătit amenzi anul ăsta. Am tot luat și de la jandarmerie. Nu sunt doar amenzile venite de la federație. După meciul cu FCSB, am primit o amendă de 80 de mii de lei. Ai stricat gazonul, trebuie să plătești, trebuie să plătești scaunele rupte. Așa ajungi la 500 de mii de euro”, a declarat Angelescu la Digi Sport.