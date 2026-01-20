Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan a renunțat la o sumă importantă de bani pentru a veni la Rapid, însă va avea un salariu excelent pentru SuperLiga. Fostul căpitan din Giulești, Cristi Săpunaru, a vorbit despre investiția ”alb-vișiniilor”.

Cum a comentat Cristi Săpunaru salariul pe care Olimpiu Moruțan îl va primi la Rapid

Idol pentru suporterii Rapidului, Cristi Săpunaru consideră că Olimpiu Moruțan va avea parte de o presiune uriașă în Giulești, mai ales că va fi cel mai bine plătit jucător din lotul lui Costel Gâlcă.

”Dacă ai 40.000 de euro pe lună, trebuie să și livrezi de 40.000 de euro pe lună. Ar fi o presiune în plus și pe el, și pe club. Aduci un jucător de 40.000 pe lună și ceilalți n-ajung nici la jumătate…”, a declarat Săpunaru, la emisiunea Fotbal Club de la .

Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA : ”Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”.

Detaliile contractului lui Moruțan la Rapid

Agentul Giovanni Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că lui Olimpiu Moruțan la Rapid sunt puse la punct, iar jucătorul urmează să efectueze vizita medicală.

”În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu clubul (n.r. – Aris Salonic) ca să reziliem, ce mai are de luat de acolo până la terminare. Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare, pe încă doi an. Și cu asta basta.

Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească, plus o mică despăgubire, și cu asta basta”, a spus Becali.

Dan Șucu, gest uriaș pentru Moruțan

Fără doar și poate, Rapid a realizat cel mai spectaculos transfer al acestei ierni prin aducerea lui Olimpiu Moruțan. Iar patronul Dan Șucu a făcut un gest uriaș, .

”Azi dimineață (n.r. – luni dimineață), pentru că timpul trece, Gâlcă îl vrea cât mai repede la antrenamente, e presiune, Rapid a câștigat… Dan Șucu a dat undă verde, iar la prânz un avion privat va pleca în Grecia și îl va aduce pe Moruțan. Mâine face vizita medicală. Un gest de club mare, european!”, a precizat Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.