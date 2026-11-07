Fotbal intern

Reacție dură a lui Costel Orac după FC Argeș-Dinamo 2-1: „Nu ar fi meritat nici egalul!”

Catalin Oprea
07.11.2026 | 11:32
Reactie dura a lui Costel Orac dupa FC ArgesDinamo 21 Nu ar fi meritat nici egalul
ULTIMA ORĂ
FC Argeș - Dinamo / Foto: Renato Anghelescu Fanatik
Costel Orac (67 de ani), fostul mare atacant al „câinilor” din anii '80, s-a arătat dezamăgit de prestația elevilor lui Nuno Campos în eșecul de la Mioveni, scor 1-2, dar a salutat numirea fostului său coleg în conducerea clubului din Ștefan cel Mare
ADVERTISEMENT

Dinamo a suferit prima înfrângere după o serie impresionantă de 14 meciuri fără eșec în Superliga, pierzând cu 1-2 pe terenul celor de la FC Argeș. În urma două erori uluitoare, ezitarea portarului Alaa Bellaarouch la un corner și gafa lui Nikita Stoinov din poziție de ultim apărător, „câinii” riscă să piardă fotoliul de lider în dauna campioanei Universitatea Craiova. Partida de la Mioveni a marcat totodată revitalizarea piteștenilor antrenați de Bogdan Andone, care nu mai câștigaseră în campionat tocmai din luna august.

Costel Orac, avertisment pentru dinamoviști: „Să nu se repete ce s-a întâmplat în sezoanele trecute în play-off”

Prestația roș-albilor a fost analizată de Costel Orac, fostul mare atacant care a jucat semifinalele Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo în sezonul 1983-1984. Acesta a recunoscut cu sinceritate că victoria piteștenilor a fost pe deplin justificată. „Jocul n-a fost așa cum ne-au obișnuit. Până la urmă, inevitabil ar fi venit și o înfrângere. Probabil, n-ar fi meritat Dinamo nici măcar un egal cu FC Argeș. Dar meritat, nemeritat, s-ar fi terminat 1-1 fără acea eroare din final”, a declarat legendarul fotbalist pentru ProSport.

ADVERTISEMENT

Totuși, Orac nu consideră că eșecul reprezintă o dramă și le transmite jucătorilor că trebuie să fie pregătiți pentru dueluri tot mai dificile în lupta la titlu. Acesta a continuat spunand ca locul din clasament al cainilor nu este intamplator, mentionand totusi faptul ca spera ca elevii lui Campos sa nu aiba un sezonul asemanator cu precedentele doua din play-off.

Costel Orac, suprins de revenirea lui Florin Răducioiu

Pe lângă analiza eșecului de la Mioveni, Orac a comentat și mutarea săptămânii în tabăra dinamovistă, revenirea lui Florin Răducioiu în club. Deși mărturisește că decizia conducerii l-a luat prin surprindere, fostul internațional consideră că venirea fostelor mari glorii în organigrama clubului era un pas absolut obligatoriu.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

„Sincer să vă spun, m-a surprins că Răducioiu a revenit la Dinamo. Mă bucur mult pentru el și sper să ajute clubul. Eu am mai tot vorbit cu foști colegi și le-am zis că nu este normal ca în club să nu fie nici măcar un fost mare jucător al lui Dinamo. Uite că acum situația s-a schimbat”, a concluzionat Costel Orac. Dinamo rămâne astfel sub o presiune uriașă în fruntea clasamentului, sperând să ramana acolo si dupa incheierea ultimei etape din turul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Digisport.ro
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
Nemulțumit, Karamoko a amenințat cu plecarea la finalul meciului FC Argeș – Dinamo...
Fanatik
Nemulțumit, Karamoko a amenințat cu plecarea la finalul meciului FC Argeș – Dinamo 2-1!
Cele mai tari reacții după gafa colosală a lui Stoinov. Criticat de specialiști,...
Fanatik
Cele mai tari reacții după gafa colosală a lui Stoinov. Criticat de specialiști, iertat de antrenor și galerie
A răpus Dinamo și a lămurit plecarea de la FC Argeș! Bogdan Andone:...
Fanatik
A răpus Dinamo și a lămurit plecarea de la FC Argeș! Bogdan Andone: ”Am avut oferte clare în vară”
Parteneri
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român...
iamsport.ro
Fenomenal! Nu Lucescu, nu Ienei. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie. A revoluționat efectiv naționala Franței
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!