Reacție dură a lui Costel Orac după FC Argeș-Dinamo 2-1: „Nu ar fi meritat nici egalul!”

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Dinamo a suferit prima înfrângere , pierzând cu 1-2 pe terenul celor de la FC Argeș. În urma două erori uluitoare, ezitarea portarului Alaa Bellaarouch la un corner și gafa lui Nikita Stoinov din poziție de ultim apărător, „câinii” riscă să piardă fotoliul de lider în dauna campioanei Universitatea Craiova. Partida de la Mioveni a marcat totodată revitalizarea piteștenilor antrenați de Bogdan Andone, care nu mai câștigaseră în campionat tocmai din luna august.

Costel Orac, avertisment pentru dinamoviști: „Să nu se repete ce s-a întâmplat în sezoanele trecute în play-off”

Prestația roș-albilor a fost analizată de Costel Orac, fostul mare atacant care a jucat semifinalele Cupei Campionilor Europeni cu Dinamo în sezonul 1983-1984. „Jocul n-a fost așa cum ne-au obișnuit. Până la urmă, inevitabil ar fi venit și o înfrângere. Probabil, n-ar fi meritat Dinamo nici măcar un egal cu FC Argeș. Dar meritat, nemeritat, s-ar fi terminat 1-1 fără acea eroare din final”, a declarat legendarul fotbalist pentru

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Totuși, Orac nu consideră că eșecul reprezintă o dramă și le transmite jucătorilor că trebuie să fie pregătiți pentru dueluri tot mai dificile în lupta la titlu. Acesta a continuat spunand ca locul din clasament al cainilor nu este intamplator, mentionand totusi faptul ca spera ca elevii lui Campos sa nu aiba un sezonul asemanator cu precedentele doua din play-off.

Costel Orac, suprins de revenirea lui Florin Răducioiu

Pe lângă analiza eșecului de la Mioveni, Orac a comentat și mutarea săptămânii în tabăra dinamovistă, revenirea lui Florin Răducioiu în club. Deși mărturisește că decizia conducerii l-a luat prin surprindere, fostul internațional consideră că venirea fostelor mari glorii în organigrama clubului era un pas absolut obligatoriu.

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„Sincer să vă spun, m-a surprins că Răducioiu a revenit la Dinamo. Mă bucur mult pentru el și sper să ajute clubul. Eu am mai tot vorbit cu foști colegi și le-am zis că nu este normal ca în club să nu fie nici măcar un fost mare jucător al lui Dinamo. Uite că acum situația s-a schimbat”, a concluzionat Costel Orac. Dinamo rămâne astfel sub o presiune uriașă în fruntea clasamentului, sperând să ramana acolo si dupa incheierea ultimei etape din turul sezonului regulat.