Reacție dură a lui Florin Talpan după victoria anunțată de Gigi Becali în procesul cu CSA Steaua. „Asta îi asigur pe suporteri”

Miercuri, 6 mai 2026, Gigi Becali a anunțat că a scăpat de prejudiciul de 37 de milioane de euro pe care CSA Steaua îl reclama pentru folosirea ilegală a mărcii „Steaua” în perioada 2003-2017, după ce judecătorul a respins ca inadmisibilă expertiza depusă de clubul Armatei ca probă principală. Florin Talpan a reacționat printr-un mesaj pe rețelele sociale, în care a transmis că dosarul nu a fost judecat pe fond, că nu există nicio soluție definitivă și că procesul continuă.

Veste mare pentru Gigi Becali. FCSB, obține o victorie în războiul cu Steaua

marcă, palmares și nume. CSA a câștigat definitiv aceste procese, iar instanțele au stabilit că marca și palmaresul aparțin Armatei, nu lui Gigi Becali.

Pe baza acestor victorii, CSA/MApN a deschis un proces separat în care cere despăgubiri. Reprezentanții clubului susțin că FCSB a folosit ilegal marca „Steaua” între 2003 și 2017, perioadă în care a vândut bilete, tricouri și drepturi TV sub acest brand, obținând venituri care, în opinia lor, ar fi trebuit să ajungă la stat. Suma solicitată este de aproximativ 37 de milioane de euro. Pentru a demonstra prejudiciul în instanță, CSA s-a bazat pe o expertiză contabilă și financiară care calcula câștigurile obținute de FCSB prin exploatarea brandului Steaua în acea perioadă.

. Fără expertiză, nu mai există un calcul oficial al prejudiciului, iar suma de 37 de milioane de euro nu mai poate fi susținută în forma actuală. Practic, CSA pierde principala armă din proces.

Cum a reacționat Florin Talpan după decizia din instanță privind prejudiciul

Florin Talpan a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care le-a explicat suporterilor Stelei că triumful proclamat de Gigi Becali nu corespunde realității juridice. Juristul CSA a subliniat că dosarul nu a fost judecat pe fond, că nu există nicio soluție definitivă și că niciun judecător nu s-a pronunțat asupra existenței sau cuantumului prejudiciului.

„În contextul informațiilor apărute recent în presă, consider necesar să fac câteva precizări pentru corecta informare a opiniei publice și, în special, a suporterilor. În dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect recuperarea prejudiciului cauzat de FCSB prin folosirea nelegală a mărcii „Steaua”, instanța a respins ca inadmisibilă expertiza extrajudiciară depusă la dosar. Această soluție privește exclusiv modalitatea de administrare a probei, nu fondul cauzei și nici existența prejudiciului.

Este important de subliniat că expertizele extrajudiciare nu sunt interzise, iar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 130/2008, a stabilit că acestea pot avea valoare probatorie la fel ca cele judiciare atunci când sunt întocmite de specialiști autorizați și sunt supuse dezbaterii contradictorii. În mod firesc, instanța urma să aprecieze valoarea raportului în ansamblul probelor, la momentul soluționării cauzei. Totuși, respingerea expertizei extrajudiciare nu înseamnă că prejudiciul nu poate fi dovedit. Dimpotrivă, instanța urmează să dispună administrarea probelor necesare, inclusiv a unei expertize judiciare, singurul instrument procedural prin care se poate stabili cuantumul exact al prejudiciului.

Reamintesc un aspect esențial: dosarul nu a fost judecat pe fond. Nu există o soluție definitivă, nu există o concluzie asupra prejudiciului, iar procesul continuă în mod firesc cu administrarea probelor. Am depus și voi continua să depun toate eforturile pentru apărarea intereselor clubului, cu aceeași determinare și responsabilitate ca până acum. Îi asigur pe suporteri că trebuie să avem, împreună, aceeași încredere în Dumnezeu și în justiție. Sunt singurele instanțe care împart dreptatea și o fac întotdeauna la timpul potrivit”, a scris Florin Talpan pe contul său de Facebook.