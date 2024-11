este meciul în care sportul a trecut în plan secund. Deși peste 48.000 de oameni au venit să vadă spectacol pe Arena Națională, partida , după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul în prelungiri.

Reacție dură a lui Marcel Ciolacu după incidentele de la România – Kosovo: „Total inacceptabil”

România este sigură de primul loc în grupa din Liga Națiunilor, după de pe Arena Națională. După un conflict izbucnit între căpitanul Rrahmani și Denis Alibec, jucătorii kosovari au părăsit terenul la insistențele fotbalistului de la Napoli, aceștia .

Mai mult decât atât, , acolo unde un jurnalist român a fost la un pas de a fi luat la bătaie de delegația din Kosovo, , directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

Chiar și așa, reacțiile din Kosovo au curs ore în șir, iar atât președintele Federației de Fotbal din Kosovo, cât și prim-ministrul Albin Kurti au lansat mesaje dure la adresa României, precizând că .

La 48 de ore de la aceste incidente, , a avut o reacție dură și a condamnat modul în care jucătorii oaspeți au decis să gestioneze situația iscată pe finalul meciului.

„Este total inacceptabil ceea ce face premierul din Kosovo, care amestecă politica cu sportul și susține, după gestul echipei sale naționale de fotbal de a abandona meciul contra României, că va face presiuni politico-diplomatice pentru a ne pedepsi!

Domnia sa încearcă în zadar să transforme vinovatul în victimă și – mai grav – vrea să pună presiune politică pe forul european de fotbal, sperând într-o decizie iluzorie! Îi spun direct și clar că, oricât ar încerca, nu poate deforma realitatea și că merge oricum pe un drum greșit fiindcă politicul nu are ce căuta în sport!

Cât despre ceea ce s-a întâmplat vineri seara, adevărul este unul singur: vinovații sunt clari și ei nu sunt jucătorii români și nici publicul de pe Arena Națională!

Pot recunoaște că jucătorii din Kosovo au jucat mai bine, dar asta nu-i absolvă de gestul de la finalul meciului, pentru care trebuie să suporte consecințele! Și sunt sigur că exact asta se va întâmpla!”, a scris premierul României.

Vedeta din naționala statului Kosovo, declarații în forță după ce echipa sa a ieșit de pe teren în meciul cu România. „Pot spune că suntem mândri. Am luat decizia corectă”

Vedat Muriq, vedeta din naționala statului Kosovo, a vorbit despre incidentele de pe Arena Națională, iar acesta a declarat că decizia echipei sale a fost una corectă.

„Suntem mândri în general. Pot spune că suntem mândri. Am luat decizia corectă în acel moment, pentru că am fost atinși emoțional și moral. Ca fotbaliști, am închis capitolul.

Am plecat în România cu mentalitatea și entuziasmul pe care le-am avut de la primul meci. Am mers pentru victorie.

Nu am avut norocul să înscriem un gol. Dacă eu sau Edoni am fi marcat la început, ar fi fost un alt joc. Sperăm și credem cu tărie că vom continua așa. De mâine, precum și în ciclul următor”, a explicat Vedat Muriqi, conform publicației din Kosovo, .