Reacție dură a șefului COSR privind comportamentul Cameliei Voinea: ”Nu există așa ceva”

Comportamentul Cameliei Voinea a ajuns să fie aspru criticat și de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. El susține că un astfel de comportament nu poate fi tolerat.

Ce i-a făcut Camelia Voinea fiicei sale

În urmă cu câteva zile, au apărut în spațiul public mai multe imagini cu mama Sabrinei Voinea, Camelia Voinea. Filmulețele sunt destul de vechi, însă ce se întâmplă în ele e destul de clar.

Mai exact, Sabina Voinea este abuzată verbal de mama sa. Iar cuvintele aruncate la adresa tinerei sunt unele cât se poate de dure. “Du-te dracului!” și “Ce să-ți fac dacă ești proastă?”, au fost doar o parte dintre vorbele adresate.

Evenimentul nu a putut trece neobservat și a declanșat un val de reacții în spațiul public. Și iată că acum, o serie de declarații vin și din partea președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Cum a reacționat Mihai Covaliu, șeful COSR

Mihai Covaliu a catalogat gimnastica ca fiind un sport cu momente delicate. Într-adevăr, provocările și tensiunile pot fi mari. Pe de altă parte, președintele COSR spune că un comportament precum cel al Cameliei Voinea nu poate fi tolerat.

Totodată, acesta a mai adăugat că nu este normal ca un antrenor să se comporte așa cu un sportiv. Iar asta se întâmplă cu atât mai mult

“Gimnastica este un sport care ne-a obișnuit cu momente fierbinți, cu momente delicate. Înțeleg că se știa despre aceste fapte. În primul rând, Federația Română de Gimnastică este cea care trebuie să cunoască cazul, apoi prin Comisiile pe care le are în subordine să afle cât mai multe date despre acest caz.

Ei știu cel mai bine, sunt în măsură să analizeze și să spună ce s-a întâmplat acolo și să ia măsurile care se impun. Ceea ce vreau să subliniez este că noi nu tolerăm, nu putem tolera astfel de comportamente în ceea ce privește relația antrenor-sportiv. Nu vom tolera niciodată acest fel de comportament! Nu există antrenor pe lumea asta care să se comporte în felul acesta cu un sportiv, mai ales dacă acel sportiv este copilul lui”, a spus Covaliu, la Gala Alexandrion.

Ce decizie a luat Comitetul Executiv

Mihai Covaliu nu este singurul care a reacționat în scandalul momentului din gimnastică. Au venit de asemenea și decizii importante, dar și alte declarații având în vedere imaginile făcute publice.

Mai exact, Forul a decis să dizolve loturile naţionale, hotărâre valabilă cel puţin până la finalul acestui an. Asta înseamnă, deci, că fie care gimnast se va pregăti la echipa de club de care aparține, până la finele anului 2025.

Cât despre Camelia Voinea, conform deciziei luate, aceasta fi judecată de Comisia de Disciplină. Decizia a venit după un Comitet Executiv care a durat 7 ore, a anunțat președintele forului, Ioan Suciu.

„E foarte complexă la nivel de părinte, şocul e imens când vezi aşa ceva într-un proces de pregătire. Ştim prea bine că e vorba de mamă-fiică. Ştim prea bine că în orice familie există şi bune şi rele. Peste toate astea vorbim şi despre un proces de pregătire.

Lucrurile poate o iau într-o anumită direcţie. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a declarat preşedintele federaţiei, Ioan Suciu, pentru .