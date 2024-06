Reacție dură din partea presei din Scoția după rușinea cu Germania: “Mizerabil”. Ce au spus căpitanul și antrenorul

În primul meci de la EURO 2024, . La finalul acestui duel, presa britanică a fost dură cu Robertson și compania.

Reacție dură din partea presei din Scoția după rușinea cu Germania: “Mizerabil”

Presa din și a aruncat cuvinte dure la adresa naționalei lor. Echipa antrenată de Steve Clarke nu a reușit să se ridice la nivelul gazdelor pe parcursul meciului.

Însă, singurul moment în care oaspeții au pus probleme apărării nemțești a fost chiar la autogolul lui Rudiger. Atunci când fundașul central a fost lovit de o minge recentrată în careu și care a ajuns în poarta lui Manuel Neuer.

Așadar, jurnaliștii britanici i-au taxat prin cuvinte grele pe elevii lui Steve Clarke. Acum, Scoția așteaptă duelul cu Elveția și speră la un rezultat pozitiv prin care să spele rușinea cu .

“Un meci mizerabil după o petrecere pre-meci plină de promisiuni. Urmează, Elveția. Scoția a avut un început absolut dezastruos în meciul de deschidere a EURO 2024 împotriva Germaniei. Oamenii lui Steve Clarke sperau să-i frustreze pe nemți”, au notat cei de la .

Următoarele meciuri din grupa A ale Scoției sunt cu Elveția la Koln, pe 19 iunie și cu Ungaria la Stuttgart, pe 23 iunie. Ambele dueluri se vor disputa de la ora 22:00 și puteți urmări mai multe detalii despre partidele de la EURO 2024 pe .

Andy Robertson, prima reacție după înfrângerea usturătoare de la EURO 2024

“Prima repriză, am înțeles totul greșit, nu am apărut, nu am fost suficient de agresivi și am lăsat jucători buni să intre pe minge. A doua repriză, rămânem în 10 și am crezut că băieții au săpat foarte bine.

Suntem atât de bine sprijiniți aici, astăzi a fost extrem de dezamăgitor. Trebuie să revenim repede pentru că au fost multe greșeli aici, iar acum este o schimbare rapidă.

Poate este o amintire a cât de dur este acest turneu. Jucătorii lor mari au apărut și au fost excelenți în tot terenul și au avut un răspuns pentru aproape tot ce aveam. Nu cred că am jucat la maximum. Trebuie să ne revenim”, a declarat Robertson, potrivit celor de la .

Ce spune antrenorul Scoției după eșecul cu Germania

“Nu am jucat la standardul nostru, Germania a fost excelentă. Suntem dezamăgiți și simțim că ne-am dezamăgit pe noi. Suntem o echipă mai bună decât atât.

Aceasta avea să fie întotdeauna o noapte grea. Avem nevoie de patru puncte din două meciuri și pe asta ne vom concentra.

Jocul a fugit de noi foarte repede. Trebuie să trecem de la asta și să mergem mai departe rapid”, a spus și selecționerul Scoției Steve Clarke după meci.