Reacție dură după Armenia – România : „Suntem vai de mama noastră! Mi-am schimbat cămașa de nervi”

Vasile Miriuță a vorbit după meciul României împotriva Armeniei și a semnalat rușinea usturătoare trăită de selecționata lui Mirel Rădoi în deplasarea de la Erevan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul consideră că România traversează o pasă extrem de proastă și se gândește cu groază unde a ajuns naționala, dacă tocmai am fost învinși de Armenia.

Vasile Miriuță a recunoscut că și-a și schimbat cămașa de nervi, pentru că nu putea concepe faptul că „tricolorii” sunt învinși în Armenia după ce au condus cu 2-1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reacție dură după Armenia – România

Vasile Miriuță a fost dezamăgit după meciul dintre România și Armenia, 2-3, și a recunoscut că și-a schimbat cămașa de nervi din cauza partidei făcute de „tricolori”.

„Bancu nu e fundaș stângă, Mogoș… nu prea știu, că nu urmăresc Serie B, dar adversarii ne-au simțit acolo.

ADVERTISEMENT

Te-a bătut Armenia, tată, pe noi, pe România…hai, că eu sunt pe jumătate, dar mi-am schimbat cămașa de nervi, mă luase transpirația. Suntem vai de mama noastră dacă a ajuns să ne bată Armenia”, a mai spus Vasile Miriuță la TV LookSport.

Mirel Rădoi se gândește la demisie

„Am revenit în joc şi aveam nevoie de atitudine şi personalitate la 2-1. Atunci ne-am relaxat şi am crezut că adversarii nu pot să întoarcă rezultatul. Îmi pare rău de efort, dar trebuie să vedem modul în care am luat golurile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îmi este imposibil cum se gândesc la altceva în afară de fotbal când sunt pe teren. Toţi cei patru apărători armeni sunt de picior drept şi noi facem cu totul şi cu totul altceva. La fiecare minge lungă a fundaşilor centrali noi avem emoţii.

Este peste puterea mea de înţelegere la ce ne gândim. Este un moment negativ pentru toată echipa. Ştii că adversarul vine peste noi. Mi-e greu să înţeleg cum a făcut acel fault George Puşcaş. În loc să fim calmi, să stăm pe două linii cu Claudiu sus, nu am făcut asta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă încearcă sentimente ciudate în momentul de faţă. Era un moment important pentru noi. Nu am reuşit să controlăm jocul şi am dat voie adversarului să revină. Mi-e greu să mă gândesc ce poate urma dacă am întors rezultatul”, a spus Mirel Rădoi după meci.