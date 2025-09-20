Reacție dură după Botoșani – FCSB 3-1: „Tănase joacă în reclame, Bîrligea dă gol și adoarme”. Nu a scăpat nici Darius Olaru!

FCSB traversează o formă dezastruoasă în Superligă, unde are doar 7 puncte după primele 10 etape. Vineri seară, campioana a suferit un nou eșec, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani, iar situația din clasament este una dramatică. Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, nu a iertat pe nimeni după rezultatul nefast înregistrat de campioană la Botoșani.
Marian Iancu i-a criticat pe cei mai importanți jucători din lotul FCSB-ului, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Florin Tănase, dar și pe cei din staff-ul tehnic. Totuși, omul de afaceri e de părere că gruparea „roș-albastră” va obține calificarea în play-off.
„Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost, Bîrligea dă gol și adoarme, restul nu contează. Problema este că staff-ul sportiv s-a decredibilizat complet în fața jucătorilor încât nu-i mai poate motiva, iar Gigi a obosit și nu mai are nicio inspirație divină din care să mai iasă ceva.
Încă mai este timp. Vor fi în play-off, dar Craiova, Rapid și Dinamo sunt pe cont propriu. Dacă câștigă, nu-i mai pot prinde nici campioana și nici vicecampioana, pe care urmează să o vedem la joc”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.
FCSB a deschis scorul la Botoșani prin reușita lui Daniel Bîrligea, dar oaspeții au egalat înainte de pauză, prin Dumiter. În partea secundă, gazdele au mai punctat de două ori, prin ucraineanul Kovtalyuk, iar campioana a ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorie în campionat, singurul succes din acest sezon fiind cel contra Petrolului (1-0), din etapa a 2-a.
Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei și nu a dorit să comenteze rezultatul. „Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. El trebuia să stea și venea mingea în el.
S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem!”, a declarat patronul FCSB-ului la Digi Sport.