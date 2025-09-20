Reacție dură după Botoșani – FCSB 3-1: „Tănase joacă în reclame, Bîrligea dă gol și adoarme”. Nu a scăpat nici Darius Olaru!

FCSB traversează o formă dezastruoasă în Superligă, unde are doar 7 puncte după primele 10 etape. , iar situația din clasament este una dramatică. Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, nu a iertat pe nimeni după rezultatul nefast înregistrat de campioană la Botoșani.

Marian Iancu, mesaj dur după FC Botoșani – FCSB 3-1

Marian Iancu i-a criticat pe cei mai importanți jucători din lotul FCSB-ului, Darius Olaru, Daniel Bîrligea și Florin Tănase, dar și pe cei din staff-ul tehnic. Totuși, omul de afaceri e de părere că gruparea „roș-albastră” va obține calificarea în play-off.

„Tănase joacă în reclame, Olaru a uitat complet cine a fost, Bîrligea dă gol și adoarme, restul nu contează. Problema este că staff-ul sportiv s-a decredibilizat complet în fața jucătorilor încât nu-i mai poate motiva, iar Gigi a obosit și nu mai are nicio inspirație divină din care să mai iasă ceva.

Încă mai este timp. Vor fi în play-off, dar Craiova, Rapid și Dinamo sunt pe cont propriu. Dacă câștigă, nu-i mai pot prinde nici campioana și nici vicecampioana, pe care urmează să o vedem la joc”, a scris Marian Iancu pe pagina sa de Facebook.

Ce a declarat Gigi Becali după eșecul suferit de FCSB la Botoșani

, dar oaspeții au egalat înainte de pauză, prin Dumiter. În partea secundă, gazdele au mai punctat de două ori, prin ucraineanul Kovtalyuk, iar campioana a ajuns la 8 meciuri consecutive fără victorie în campionat, singurul succes din acest sezon fiind cel contra Petrolului (1-0), din etapa a 2-a.

Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei și nu a dorit să comenteze rezultatul. „Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. El trebuia să stea și venea mingea în el.

S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem!”, a declarat patronul FCSB-ului la .