Reacție dură după scandalul dintre Crina Pintea și un ziarist român la Final Four: ”Suntem într-un cerc vicios foarte nociv! Cu asemenea personaje vom regresa iremediabil”

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După scandalul de la conferința de presă, jurnalistul Mădălin Negoiță i-a atras atenția colegului de breaslă pentru atitudinea disprețuitoare față de Crina Pintea. Comentatorul Prima Sport a explicat de ce a luat atitudine în acest caz.

Scandalul de la Budapesta dintre Crina Pintea și un ziarist naște reacții virulente

Contactat de FANATIK, Mădălin Negoiță a avut o reacție virulentă la adresa lui Daniel Pop, ziarist la publicația jurnalmm.ro, pentru felul în care a procedat la întâlnirea cu pivotul Crina Pintea și consideră că acesta a fost apogeul carierei pentru colegul de breaslă.

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”Nu am avut și nu voi avea nicio problemă cu întrebările incomode, ci dimpotrivă! M-au deranjat modul, contextul și mai ales locul în care sunt puse. Domnul de la Baia Mare nu a încălcat prea multe principii jurnalistice, dar cam pe toate ale bunului simț.

Vă rog să nu-i mai dați atenție acestui individ! Acest moment este apogeul carierei lui. Prin asta s-ar făcut remarcat, aruncând cu lături într-o sportivă uriașă, la o conferință de presă transmisă în 32 de țări, la un Final Four de Liga Campionilor!

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Dacă ne dorim cu adevărat ca sportul de masă din România să aibă vreo șansă de progres e nevoie de aportul tuturor și mai ales al jurnaliștilor sportivi de orice fel, de oriunde”, a declarat Negoiță, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dezamăgit de calitatea presei din România

Jurnalistul de la Prima Sport a atras atenția asupra faptului că presa din România a coborât foarte mult nivelul, însă este încrezător că lucrurile se pot îndrepta. Însă, pentru asta consideră este nevoie de o schimbare a macazului.

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”Vreau să trag un semnal de alarmă puternic! Cu asemenea personaje și stil de presă vom regresa iremediabil! Calitatea presei sportive din România este la cel mai jos punct din istorie, dar putem cu toți încă să schimbăm ceva. De la cei care mediatizează produsul, la cei care îl consumă. Suntem într-un cerc vicios foarte nociv!

Toți v-ați ales această meserie pentru că v-a plăcut sportul, măcar cândva în viață și e nedrept să arunci cu noroi apoi, când ai căpătat o voce care poate face diferența. Hrănim cu subiecte dezgustătoare un public needucat prostindu-l astfel și mai mult pe motiv că ‘asta se cere’”, a spus Mădălin Negoiță, pentru FANATIK.

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Crina Pintea, reacție dură la conferința de presă

La conferința de presă de după meciul CSM București – Metz 27-32, din semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor, în timpul unui time-out.

”Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Deci… dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea. În schimb, nu, nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic. Pur și simplu nu eram entuziasmată…

Îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm, asta a fost totul. Nu vreau să… m-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase care s-au întâmplat și să nu mai căutăm scandal. Asta e rugămintea mea.

(n.r. – dacă Primăria București va mai susține echipa) Credeți că asta e întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci, nu cred că e vorba despre asta. Nu are nicio legătură cu susținerea CSM”, a fost reacția vehementă a pivotului de la CSM București.

Scandalul a continuat și după conferința de presă

Imediat după ce Crina Pintea a părăsit sala de conferințe, jurnalistul Mădălin Negoiță s-a îndreptat către reporterul care i-a adresat întrebările ce au enervat-o teribil, dar acesta pentru a nu i se vedea identitatea.

”Nu mai ai ce căuta aici. Ce acreditare ai tu? Faci de râs toți jurnaliștii care sunt aici. Ce sunt întrebările alea, mă? Tu nu mai ai ce căuta aici”, a fost reacția extrem de dură avută de Mădălin Negoiță la adresa lui Bogdan Pop.