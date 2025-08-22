Reacţie dură la adresa lui Andrea Mandorlini, ales în locul lui Dan Petrescu la CFR: „E mantaua de vreme rea! Nu are nicio realizare din Italia”

Neluțu Varga s-a mișcat rapid după demisia lui Dan Petrescu, anunțată în exclusivitate de FANATIK, și l-a readus pe Andrea Mandorlini în Gruia. Mutare analizată de Giovanni Becali la sânge.
Neluțu Varga nu a stat mult după antrenor. FANATIK a anunțat că omul de afaceri a ajuns la un acord cu Andrea Mandorlini, iar italianul este așteptat să revină la CFR Cluj.
Însă, Giovanni Becali nu este încântat de această mutare. Impresarul FIFA a afirmat că italianul nu a putut demonstra de-a lungul carierei că poate antrena în Serie A sau B, nefiind căutat de alte echipe, și că este antrenor de casă al ardelenilor.
„E un antrenor care în Italia nu a avut nimic. Antrenorii care antrenează în Serie B, uite Inzaghi a antrenat la Pisa și a plecat la Palermo. În Serie B se vede ceva. Gilardino a fost la Pisa, acum e în Serie A.
Dacă în Serie B te duci în Serie C e greu să mai revii. Mandorlini e antrenorul de casă la Cluj. E antrenorul care se mulțumește cu un contract decent. E mantaua de vreme rea a lui Neluțu, e mereu acolo. Mai avea un portughez înainte.
În momentul ăsta, orice antrenor care vine, chiar și Mandorlini riscă mult. Poate să înrăutățească și mai mult situația. În Italia nu te-a luat nimeni, te-ai dus la Cluj să faci o treabă bună, dar Clujul are pretenții de play-off. Dar nu are bani, abia au găsit sponsori, pe DON, care le dă o sumă mare.
E un risc. Ai jucători necunoscuți, aduși așa…”, a declarat Giovanni Becali, la emisiunea Don Giovanni.
Andrea Mandorlini ar urma să înceapă a treia aventură la CFR Cluj. În primul mandat, italianul a câștigat singurele două trofee din carieră: campionatul și Cupa României.
Ultima experiență a antrenorului a fost tot la CFR, în perioada iunie 2023 – ianuarie 2024, când a pregătit 27 de meciuri gruparea finanțată de Neluțu Varga.
De-a lungul timpului, Mandorlini le-a mai condus pe Triestina, Spezia, Vicenza, Atalanta, Bologna, Padova, Siena, Sassuola, Hallas Verona, Genoa, Cremonese Padova șo Montova. În Seria A a adunat 122 de partide ca antrenor, în timp ce în Serie B a înregistrat 242 de jocuri.