Gigi Becali și Gino Iorgulescu au un conflict deschis cu Mihai Rotaru și Dan Șucu după ce LPF a decis să modifice o regulă în timpul competiției. Ce spune Vivi Răchită despre această situație.

ADVERTISEMENT

Reacţie dură la adresa lui Gigi Becali după scandalul momentului din SuperLiga: “Şi-a luat prea în serios titlul de omul anului! Îi desconsideră pe toţi”

În ultimele zile, patronii , iar acest lucru i-a supărat pe conducătorii celorlalte cluburi.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a spus în mod direct că Gigi Becali exagerează și nu se supune regulilor. Ba mai mult, fostul jucător consideră că omul de afaceri greșește flagrant atunci când se crede superior contracandidaților din campionatul României. Răchită a adus aminte și de trofeul .

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum vezi această alianță contra FCSB?) Eu cred că, dacă se ajunge la vot, vor fi surprize, așa cum au fost mereu. Românul se poate schimba de la o zi la alta, îți promite ceva și face exact invers.

Cred că Gigi Becali exagerează! Pe Gigi Becali îl putem vedea și pe Discovery, să ne explice cum trăiesc crocodilii. Prea și-a luat în serios titlul de ‘Omul Anului’, că tot a oferit FANATIK trofeul de ‘Omul Anului’, și vrea să facă legea. Nu se poate, trebuie să colaboreze cu ceilalți parteneri de competiție. Faptul că s-a întâmplat acum ca o măsură proastă din regulament… Doar că a fost modificată noaptea și în timpul competiției.

ADVERTISEMENT

„Gigi Becali greșește când îi desconsideră pe ceilalți”

Am înțeles că s-a făcut un Comitet Executiv de Urgență și a fost schimbată acea regulă, iar FCSB a beneficiat imediat de această modificare. Faptul că Gigi a spus-o seara, anume că i-a dat Gino Iorgulescu mesaj că se va rezolva, a dus să se înțeleagă că Gino Iorgulescu ascultă de ce spune Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Cei de la Rapid și de la Craiova spun că nu se pot modifica regulile în timpul jocului. A început campionatul, mergem cu regulamentul din ROAF și îl schimbăm la vară, nu în timpul campionatului. Dacă a început campionatul de 4-5 etape, nu mai schimbi regulamentul de organizare și funcționare. Probabil că și Rapid, dar și Craiova au avut jucători care nu au putut fi trecuți pe listă. Eu cred că până la urmă se vor împăca. Se vor împăca Gigi cu Rotaru.

ADVERTISEMENT

Greșește mult prin faptul că îi desconsideră pe ceilalți. Spune că ‘eu sunt șeful, eu sunt jupânul, faceți toți ca mine’. Nu pot să facă toți ca tine, sunt niște legi, niște reguli pe care trebuie să le accepți într-o competiție”, a declarat Vivi Răchită.