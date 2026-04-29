Reacție explozivă în Giulești: Bocciu face praf conducerea Rapidului: „Voi sunteți întregi la cap? Chiar până unde întindeți coarda?”

Liderul de galerie al Rapidului a ieșit la atac. Mesajul lui Bocciu pentru conducerea din Giulești. „Aveți un tupeu extraordinar. Ne trimiteți la bilete”. De la ce s-a aprins.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 17:41
Oficialii de la Rapid i-au enervat pe suporteri înainte de derby-ul cu CFR Cluj. Mesajul lui Bocciu pentru conducere
Rapid are parte și în acest sezon de un play-off mult sub așteptări, iar suporterii nu mai au răbdare. Liviu Ungureanu, liderul galeriei, a lăsat un comentariu acid pe pagina de Facebook a clubului din Giulești. Acesta i-a taxat pe oficialii echipei pentru rezultatele modeste din ultimele săptămâni.

Rapidul a debutat în play-off cu o victorie, 3-2, în fața celor de la Dinamo, însă a urmat dezastrul. În ultimele cinci partide, giuleștenii au obținut un singur punct, acasă, cu FC Argeș. În rest, au pierdut cu CFR Cluj, U Cluj, Universitatea Craiova și Dinamo.

Situația din clasament nu arată deloc bine pentru giuleșteni. Rapidul este pe locul 5 și riscă să rateze din nou prezența în preliminariile cupelor europene. Mai sunt patru etape de jucat, iar echipa lui Costel Gâlcă este obligată să termine cel puțin pe poziția a 4-a pentru a spera la barajul de Conference League.

Oficialii de la Rapid i-au enervat pe suporteri înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Pe pagina de Facebook a clubului a fost postat un mesaj pentru suporteri cu privire la următorul meci de campionat. Textul a făcut referire la spiritul giuleștean. Urmează un duel de foc pe teren propriu cu CFR Cluj, iar o înfrângere ar putea fi sinonimă cu ratarea calificării în Conference League.

„Rapidiști,
Rapid înseamnă suflet.
Și sufletul nu pleacă în momentele dificile. Nu tace. Nu abandonează.
După seri care dor, răspunsul nostru trebuie să fie mereu același: prezență, voce, loialitate.
Inima ce-n piept ne bate la nevoie e un tun!
⏳ Biletele pentru duelul cu ardelenii sunt acum disponibile pentru toți rapidiștii! ⏩️ link în story & bio
📍 Online & la casele de bilete de la Stadionul Rapid – Giulești și FanShop Rapid – Gara de Nord (vezi programul pe site)”, a fost mesajul postat de club.

Bocciu a luat foc. „Voi ne explicați nouă ce înseamnă Rapid?”

Liviu Ungureanu, liderul galeriei Rapidului, nu a gustat deloc mesajul postat de club. Bocciu a lăsat un comentariu în care a criticat conducerea pentru abordare și a cerut de urgență rezultate. Este posibil să avem parte de proteste ale galeriei la meciul cu CFR Cluj din SuperLigă.

„Voi sunteți întregi la cap? Chiar până unde întindeți coarda? Voi ne explicați nouă ce înseamnă Rapid? Aveți un tupeu extraordinar… puțină vrăjeală de la ChatGPT și, hop, ne trimiteți la bilete… huuuoooo după voi!”, a fost comentariul lăsat de Bocciu.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
