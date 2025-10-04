Reacție fabuloasă a turcilor după golul splendid al lui Ianis Hagi: „Pe urmele tatălui său”. Ce a declarat „Prințul” la finalul partidei: „Am avut cel mai bun profesor”

„Prințul” a așezat mingea în vinclul porții adverse în urma unei lovituri libere de la 25 de metri. Presa din Turcia a asemănat această reușită, inevitabil, cu cele ale tatălui său pe vremea când evolua la Galatasaray.

Inevitabil! Turcii l-au comparat pe Ianis Hagi cu tatăl său după golul pentru Alanyaspor

Ianis Hagi a avut prima prestație notabilă pentru turcii de la Alanyaspor, iar întreaga „Țara Semilunii” a explodat. Era inevitabil ca fiul marelui Gică Hagi să nu fie comparat cu tatăl său cu prima ocazie, însă pe bune dreptate, golul marcat de mijlocașul de 26 de ani a fost marcă înregistrată Hagi.

Pe lângă gol, Ianis a oferit și un assist pentru echipa sa, însă Alanyaspor nu a reușit să obțină decât un punct din deplasarea contra unei echipei nou-promovate: „Pe urmele tatălui său: Ianis Hagi marchează un gol magnific din lovitură liberă și are o performanță uluitoare”, au titrat cei de la

„Ianis Hagi, jucând pentru echipa Alanya, a captat atenția tuturor cu un gol spectaculos. Ianis Hagi a marcat primul său gol din lovitură liberă în cariera sa în Süper Lig, la 10.640 de zile după primul gol din lovitură liberă al tatălui său, Gheorghe Hagi (17 august 1996). În minutul 14 al meciului, Alanyaspor a obținut o lovitură liberă. Ianis a preluat controlul mingii și a șutat cu piciorul stâng în colțul din dreapta sus al porții”, au notat jurnaliștii turci.

„Ne-a adus aminte de tatăl său, Gheorghe Hagi, cu golul său marcat din lovitură liberă. Aflat în tribune, el a fost copleșit de emoții după ce fiul său a înscris superb”, informează cei de la

Ce a spus Ianis Hagi la finalul partidei

După un meci de excepție, Ianis Hagi a venit în fața camerelor și a oferit primele reacții după golul și assistul din meciul de sâmbătă. Mijlocașul lui Alanyaspor a explicat că muncește foarte mult pentru a reuși astfel de execuții și pentru a putea lovi mingea cu ambele picioare:

„Încă de când eram mic încercam să-mi perfecționez loviturile libere și, bineînțeles, am avut cel mai bun profesor care să mă învețe (n.r. – Gică Hagi). Tatăl meu m-a învățat să-mi folosesc ambele picioare, încă de când eram mic. Încă muncesc foarte mult pentru a avea asemenea execuții”, a explicat Ianis Hagi după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2.

💬 "Çocukluğumdan beri bu işin tekniği üzerine çalışıyorum. Muhtemelen olabilecek en iyi öğretmenlerden biri de benim öğretmenim…" 🎙 Ianis Hagi, attığı frikik golü ve babası Gheorghe Hagi hakkında konuştu! |

— Lüpen Sports (@Lupen_Sports)

Ianis Hagi a fost prezentat la Alanyaspor împreună cu tatăl său

Atunci când a fost prezentat oficial la noua sa echipă, care este nu doar o legendă a lui Galatasaray, ci un idol al întregii națiuni. În Turcia, Gică Hagi este aproape la fel de cunoscut precum este la noi în țară, iar acest lucru spune multe.

Dacă Ianis și-a ales numărul 14, conducerea lui Alanyaspor i-a dăruit lui Gică Hagi, simbolic, tricoul cu numărul 10, iar cei doi au făcut fotografii împreună cu cele două tricouri în mână.

Ce realizări are Gheorghe Hagi, tatăl lui Ianis Hagi, pentru Galatasaray

Gică Hagi a jucat cele mai multe meciuri din cariera sa în Turcia, la Galatasary. În cele cinci sezoane petrecute pentru „Cimbom”, Hagi a jucat 158 de partide în care a înscris de 62 de ori și a oferit 57 de pase decisive.

Alături de Galata, Gică Hagi a câștigat patru campionate, două Cupe, trei Supercupe ale Turciei, o Cupă UEFA și o Supercupă a Europei. Toate aceste performanțe, dar și stilul său de joc, care fura ochii fanaticilor suporteri turci, i-au adus statutul de legendă pe care îl are până în ziua de azi în Turcia.