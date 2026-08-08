Reacție fără dubii a lui Edi Iordănescu în conflictul Baciu – Tănase de la FCSB: „Nu e jucător să-l ții în vitrină!”

ADVERTISEMENT

Conflictul aparent dintre Baciu și Tănase, deși mocnit, a ieșit în evidență după FCSB – Farul, scor 2-2. Nu doar faptul că Tănase a fost lăsat rezervă ci și declarațiile de după meci au fost remarcate de toată lumea și întoarse pe toate părțile de specialiști.

Florin Tănase și Marius Baciu au purtat un dialog de la distanță în care pare că există o răceală între ei

Cu siguranță declarația serii a fost oferită de fotbalistul Florin Tănase, care a comentat astfel „relația” sau cu antrenorul: „Relația cu Marius Baciu? . Să spună dacă l-am atacat cu ceva, dar nu există așa ceva. Cu ce am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenor până la jucător. Nu înseamnă că l-am atacat, mi-am spus părerea despre meci”.

ADVERTISEMENT

La rândul său, antrenorul Marius Baciu a explicat de ce l-a lăsat pe bancă Tănase la meciul cu Farul. Totul ar fi fost o „strategie”: „Tănase are întrerupere, căci ultimele zile l-am menajat, vrem să-l avem în a doua parte, face parte din strategia noastră”.

Edi Iordănescu a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA acest dialog de la distanță între cei doi și îi transmite lui Baciu să nu mai facă eroarea strategică de a-l lăsa pe bancă pe fotbalist.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu îl sfătuiește pe Marius Baciu să nu-l mai lase niciodată rezervă pe Tănase

„Cu Marius am fost coleg, am o relație bună și de respect. Îi doresc din tot sufletul să aibă putere de muncă, să fie sănătos și să aibă inspirația de a lua deciziile corecte. Și de a gestiona relația lui cu patronul, cu conducerea, de a găsi mijloacele ca să reușească să-și îndeplinească obiectivele. Personal sunt alături de el și țin pumnii.

ADVERTISEMENT

Dar, Tănase este a fost și cât timp va fi la FCSB va fi un jucător important, exponențial, cheie, jucător cu un statut. E unul dintre căpitanii echipei. Tănase dacă-l ai la FCSB îl ai să joace, să te ajute, să-l câștigi pentru echipă. Îl aduci să-l folosești și nu să-l ții în vitrină. Nu e jucătorul pe care să-l aduci și să-l ții în afara terenului.

ADVERTISEMENT

Nu înseamnă că cineva trebuie să-i garanteze rolul ăsta, dar la cum îl cunosc eu, e jucător care tot timpul a fost implicat total. A fost jucător care a avut impact imens. Cred că cu rolul potrivit Tănase poate să livreze ceea ce se așteaptă de la el.

Dacă se transformă într-un conflict toate părțile vor avea de suferit. Nu l-am considerat acid, doar cu personalitate, care a spus ce a gândit, jucător asumat. E un lider, a avut și are mentalitate de lider. Dacă tot s-a făcut efortul să nu plece, s-a făcut cu un scop. Să rămână să ajute echipa. Ăla e rolul pe care îl văd eu”, a transmis Iordănescu.

ADVERTISEMENT