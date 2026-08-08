Reacție fără dubii a lui Edi Iordănescu în conflictul Baciu – Tănase de la FCSB: „Nu e jucător să-l ții în vitrină!”

Conflictul aparent dintre Baciu și Tănase, deși mocnit, a ieșit în evidență după FCSB – Farul, scor 2-2. Nu doar faptul că Tănase a fost lăsat rezervă ci și declarațiile de după meci au fost remarcate de toată lumea și întoarse pe toate părțile de specialiști.
Cu siguranță declarația serii a fost oferită de fotbalistul Florin Tănase, care a comentat astfel „relația” sau cu antrenorul: „Relația cu Marius Baciu? Relație antrenor-jucător, ce relație? Am soție. Să spună dacă l-am atacat cu ceva, dar nu există așa ceva. Cu ce am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenor până la jucător. Nu înseamnă că l-am atacat, mi-am spus părerea despre meci”.
La rândul său, antrenorul Marius Baciu a explicat de ce l-a lăsat pe bancă Tănase la meciul cu Farul. Totul ar fi fost o „strategie”: „Tănase are întrerupere, a venit şi puţin mai târziu în pregătire, n-a făcut-o toată căci ultimele zile l-am menajat, vrem să-l avem în a doua parte, face parte din strategia noastră”.
Edi Iordănescu a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA acest dialog de la distanță între cei doi și îi transmite lui Baciu să nu mai facă eroarea strategică de a-l lăsa pe bancă pe fotbalist.
„Cu Marius am fost coleg, am o relație bună și de respect. Îi doresc din tot sufletul să aibă putere de muncă, să fie sănătos și să aibă inspirația de a lua deciziile corecte. Și de a gestiona relația lui cu patronul, cu conducerea, de a găsi mijloacele ca să reușească să-și îndeplinească obiectivele. Personal sunt alături de el și țin pumnii.
Dar, Tănase este a fost și cât timp va fi la FCSB va fi un jucător important, exponențial, cheie, jucător cu un statut. E unul dintre căpitanii echipei. Tănase dacă-l ai la FCSB îl ai să joace, să te ajute, să-l câștigi pentru echipă. Îl aduci să-l folosești și nu să-l ții în vitrină. Nu e jucătorul pe care să-l aduci și să-l ții în afara terenului.
Nu înseamnă că cineva trebuie să-i garanteze rolul ăsta, dar la cum îl cunosc eu, e jucător care tot timpul a fost implicat total. A fost jucător care a avut impact imens. Cred că cu rolul potrivit Tănase poate să livreze ceea ce se așteaptă de la el.
Dacă se transformă într-un conflict toate părțile vor avea de suferit. Nu l-am considerat acid, doar cu personalitate, care a spus ce a gândit, jucător asumat. E un lider, a avut și are mentalitate de lider. Dacă tot s-a făcut efortul să nu plece, s-a făcut cu un scop. Să rămână să ajute echipa. Ăla e rolul pe care îl văd eu”, a transmis Iordănescu.