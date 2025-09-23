Reacţie fermă a lui Reghecampf după scandalul dintre jucători şi fani de la Rapid: „Nu îi înţeleg. Ar trebui să fie mai uniţi!”

Rapid a suferit prima înfrângere din acest sezon, 1-2 contra lui Hermannstadt în Giulești, iar . Laurențiu Reghecampf a analizat această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a analizat conflictul dintre fanii Rapidului și jucători

Laurențiu Reghecampf e de părere că fanii Rapidului ar trebui să fie mai echilibrați, ținând cont de faptul că echipa se află într-o situație pozitivă, chiar și după eșecul cu Hermannstadt. „Dacă te uiți la Rapid, pierzând un meci și fanii făcând un asemenea scandal, și faci comparație cu cei de la FCSB, cred că este o diferență mare. Totuși, jucătorii de la FCSB ar trebui să se gândească la faptul că fanii sunt supărați, dar tot sunt în spatele lor”, a declarat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA.

„Fanii de la Rapid sunt supărați pentru că au avut un moment foarte important să se apropie de lider, de Craiova. În momentul în care Craiova pierde cu o zi înainte și tu ai șansa să te apropii la un punct, ai 1-0, șansă de 2-0 și pierzi 1-2, probabil că frustrarea e explicabilă până la un punct”, a afirmat Cristi Coste, iar Laurențiu Reghecampf a replicat: „Ai dreptate.

ADVERTISEMENT

Dar eu cred că fanii ar trebui să susțină echipa. Eu consider că Rapidul este pe un drum bun, indiferent că a pierdut Craiova, ei tot au șanse, sunt 4 puncte între cele două. Sunt acolo, ar trebui mai multă susținere și ar trebui să fie mult mai uniți în aceste momente”.

Laurențiu Reghecampf a comentat afirmațiile făcute de Costel Gâlcă după Rapid – Hermannstadt 1-2

Antrenorul Rapidului, , când a scos în evidență atât faptul că fotbaliștii săi nu au aplicat în timpul partidei indicațiile oferite la antrenamente, dar și aspectul legat de cerințele sale privind lotul de jucători, care nu au fost respectate în totalitate de cei din conducere.

ADVERTISEMENT

„E normal, în momentul în care știi că echipa de pe locul 1 pierde și tu ai șansa să te apropii, ai o presiune și îți dorești foarte mult ca echipa ta să câștige. Mai ales când tu conduci cu 1-0 și mai sunt câteva minute până la final. Primul gol marcat de cei de la Hermannstadt este un gol de generic, nu am mai văzut de foarte mult timp acest lucru. Coroborat și cu greșeala fundașului central, care n-are ce să caute acolo, putea să stea frumos în spatele lui și să urmărească faza.

ADVERTISEMENT

Dar, asta este, s-a întâmplat, au pierdut și e normal ca și Costel să aibă o răbufnire. Eu consider că în momentul în care declari asemenea lucruri (n.r. că ai pregătit ceva și nu s-a jucat pe teren), înseamnă că tu nu ai reușit să faci jucătorii să înțeleagă ceea ce îți dorești tu să joci. Nu este ceva împotriva lui Costel Gâlcă, eu asta înțeleg ca antrenor”, a afirmat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate pentru FANATIK.