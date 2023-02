Reacție furioasă a Beijingului după ce Pentagonul i-a doborât balonul de spionaj. „China protestează împotriva utilizării forţei de către SUA”

După ce Statele Unite a doborât balonul de spionaj al Chinei ce a zburat mai multe zile deasupra teritoriului SUA, Beijingul a acuzat Washingtonul că „încalcă grav practicile internaționale”.

După ce Beijingul a criticat reacția oficialilor americani, dar și a presei de peste ocean, în cazul balonului de spionaj, , după doborârea balonului de către armata americană, oficialii chinezi au venit cu o reacție furioasă.

“China îşi exprimă puternica nemulţumire şi protestează împotriva utilizării forţei de către Statele Unite”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe chinez, comunicat ce subliniază că Beijingul „își rezervă dreptul” de a răspunde la această acțiune a americanilor.

Reacția Chinei vine după ce sâmbătă ce zbura la o altitudine de aproape 20 de kilometri (65.000 de picioare).

Președintele Joe Biden, care i-a felicitat pe piloții care au îndeplinit cu succes această misiune, a precizat că a dat ordin încă de miercuri pentru a doborî balonul “cât mai curând posibil”, dar Pentagonul a vrut să aştepte “cel mai sigur loc pentru a face acest lucru” cu scopul de a evita orice pagube la sol provocate de căderea resturilor acestuia.

Sub protecția anonimatului, capacitatea de a aduna informații a balonului chinez și că recuperarea rămășițelor acestuia va oferi informații privind tehnologia și capacitatea de spionaj a Chinei.

Ca răspuns la acuzațiile venite din partea Beijingului, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a calificat operaţiunea drept o “acţiune deliberată şi legală” ca răspuns la o “încălcare inacceptabilă a suveranităţii noastre”.

MSNBC. SATURDAY 4 FEB 2023. Excellent operation by the US Armed Forces to bring down the Chinese spy balloon. Now conducting operations in shallow coastal water to recover the sensor package. A boneheaded operation by Chinese intelligence. Brazen.

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3)