Reacție halucinantă a trapperului care a înjurat România la Beach, Please!: ”Oameni retarzi”. Pe cine dă vina Albert NBN

Albert NBN, trapperul care a a reușit să-l enerveze chiar și pe președintele Nicușor Dan după ce 2025, nu consideră că a greșit și spune că mesajul său era altul.

Cântărețul a explicat că versurile piesei care a stârnit indignarea opiniei publice se referă doar la o categorie de oameni, adică ”cei care fac din țânțar armăsar”.

”Bă frate, mă refeream la cu totul altceva. Cum aș putea eu să înjur românii. Adică îmi înjur fanii, cum ar veni… Mă refeream la o Românie ca la… ca cultură (sic!), mă… Ca oameni de genul… uită-te ca să vezi ce oameni… La ei mă refer, la oameni ca ăia mă refer. D-ăștia retarzi, care fac din țânțar armăsar.

Dar când le zic la toți copiii de fiecare dată, la zeci de mii de copii să nu se drogheze, să-și iubească familia, să nu… De ce nu mai vorbește nimeni”, într-o declarație oferită pentru .

Versurile care a scos din sărite România: ”Pe țara voastră mă…”

Albert NBN a ajuns în centrul atenției după ce imagini cu prestația sa de la Beach, Please! 2025, în care acesta folosește un limbaj licențios, au devenit virale:

„Se vede pe furiș …

Îmi bag … în România

Pe țara voastră mă p…

Eu nu sunt de România

Și deja când sunt în state

Vreau să vă iau banii

Nu să-i torn lu’ fiu-miu rate

Nu las pe guvern să spună că nu se poate

Ce dacă-s nebun am alergie la contracte”

Într-o altă reacție postată pe social media, Albert NBN a declarat că, de fapt, înjură autoritățile și statul.

„Eu îmi iubesc țara, dar nu statul. Eu am ceva personal cu statul. Nu am înjurat românii ca nație. […] Am înjurat strict statul și autoritățile, foarte simplu. Altă explicație nu vă dau”, a declarat Albert NBN.

Nicușor Dan comentează scandalul cu Albert NBN la Beach, Please!

Luni dimineața, la doar o zi după finalul evenimentului, Nicușor Dan a criticat momentul și a declarat că autoritățile ar trebui să intervină într-un fel sau altul, chiar dacă vorbim despre un presupus act artistic.

„Nu cred că ar trebui pedepsit din punct de vedere legal. Autoritățile ar trebui să facă tot ce ține de ele, astfel încât românii să respecte statul român”, a declarat Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă.

Tot luni dimineața, a anunțat că a depus o plângere penală împotriva trapperului Albert NBN.

„Am depus plângere penală la Parchetul General: România NU se înjură și NU se umilește oricât de ‘artist’ ai fi! Artistul Albert NBN, în cadrul festivalului «Beach, Please!» de la Costinești, și-a permis să folosească expresii vulgare, jignitoare și ofensatoare la adresa României și a poporului român”, a transmis Dumitru Coarnă, într-o postare pe Facebook.