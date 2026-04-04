Cum a reacționat Ilie Năstase când a aflat de infarctul lui Mircea Lucescu

Ilie Năstase (79 de ani) a aflat, în mod firesc cumva, din presă despre infarctul suferit de Mircea Lucescu (80 de ani) în cursul zilei de vineri, chiar când fostul selecționer se pregătea să fie externat din Spitalul Universitar București, acolo unde se află de duminică, atunci când a suferit acel episod cardiac în cantonamentul echipei naționale, în timpul pregătirii meciului amical de la Bratislava cu Slovacia.

Reacția lui Ilie Năstase când a aflat de infarctul suferit de Mircea Lucescu

Bineînțeles că fostul mare tenismen a fost șocat în momentul în care a primit vestea. Imediat, el a trimis cele mai bune gânduri ale sale către „Il Luce” și familia acestuia, cu speranța că marele antrenor va reuși să treacă și peste acest episod delicat cu bine. Dezvăluirile în acest sens au fost făcute de către George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, chiar cel care l-a informat pe Ilie Năstase cu privire la

„Am citit dimineața, ca toată lumea, atunci când a apărut în presă. Chiar i-am transmis și domnului Năstase, pentru că nu apucase să citească, nu auzise știrea. Năstase a fost și el șocat! Îi transmitem cele mai bune gânduri, ne rugăm pentru domnia sa. Este un împătimit al sportului. Iubește prea mult sportul, iubește prea mult România.

A suferit foarte mult pentru eșecul primei reprezentative. Ca român, ca antrenor cu cele mai bune performanțe în fotbal, nu putea să stea deoparte. Ca fost sportiv, eu sunt convins că are o inimă puternică, va trece peste acest impas și își va relua activitatea și să fie mentor pentru sportivi”, a spus George Cosac, potrivit

Ce mesaj a transmis Rică Răducanu pentru bunul său prieten Mircea Lucescu

În mod evident, în condițiile în care pe cei doi îi leagă o relație extrem de strânsă de prietenie de foarte mulți ani, : „Am vorbit cu el înainte de a avea belele. L-am sunat, mi-a zis că a stat puţin în spital şi a plecat. E greu, e nasol. Suntem bătrâni. El a făcut 80 de ani, eu fac pe 10 mai. Nu ne mai arde de astea, dar lui văd că i-a ars. Nu ştii ce e înăuntru, dar prin câte emoţii am trecut şi noi ca jucători, ca antrenori, că am stat lângă el atâţia ani…

Se duce şi inimioara asta, se toceşte. Nu e în regulă. Normal, pe ăştia ca noi, pe el, trebuia să ne lase să stăm mai mult. Avem sprijinul tuturor. Cine vrea să murim? (n.r. Aveţi lacrimi în ochi) Păi cum? Suntem prieteni foarte buni. Uite, mi s-a făcut părul pe mine… Suntem şi neamuri. Răzvan (n.r. Lucescu) e naşul lui Cătălin (n.r. fiul lui Rică Răducanu). Şi la ăia mici”.