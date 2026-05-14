Sport

Reacție neașteptată a fostului coleg al lui Chivu după ce Inter a luat eventul: „Mereu se încearcă protejarea acestei echipe”

Inter a reușit să o învingă pe Lazio, 2-0, și să câștige Cupa Italiei, însă formația pregătită de Cristi Chivu a fost avertizată de fostul coleg al românului.
Mihai Alecu
14.05.2026 | 16:15
Reactie neasteptata a fostului coleg al lui Chivu dupa ce Inter a luat eventul Mereu se incearca protejarea acestei echipe
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, avertizat după ce a luat eventul cu Inter. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Inter, antrenată de Cristi Chivu, a reușit să câștige eventul în Italia, după ce a bătut pe Lazio în Cupă, 2-0, însă trupa nerazzurrilor are nevoie de rezultate și mai bune în stagiunea viitoare, spune fostul coleg al românului de la AS Roma.

Legendarul Panucci e precaut după ce Inter a reușit să câștige și Cupa Italiei

Fostul fundaș ce la AC Milan sau AS Roma, Christian Panucci a ținut să transmită un mesaj pentru Inter după ce echipa lui Cristi Chivu a reușit să bifeze eventul.

ADVERTISEMENT

”Sunt jucători puternici și joacă la Inter Milan, nu putem să-i răsfățăm mereu; este clar că trebuie să câștige. Mi se pare că a fost un sezon foarte bun, da, dar trebuiau să-l facă. Iar în Europa nu au reușit. Lovitura în moral după anul trecut? În fotbal au primit-o cu toții, dar nimeni nu a ajuns la terapie intensivă…

Pare că mereu se încearcă protejarea acestei echipe după înfrângerile de anul trecut. Repet, nu au ajuns în spital la terapie intensivă. Pentru mine, sezonul merită nota 8,5, dar în Europa au avut prestații slabe. Primul obiectiv nu poate fi campionatul”, a spus Christian Panucci, conform de Tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica:...
Digi24.ro
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”

Panucci, de la Real Madrid la AC Milan sau AS Roma

Christian Panucci este considerat unul dintre cei mai constanți buni fundași ai generației sale, având o carieră impresionantă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a Italiei. Format la AC Milan, Panucci a câștigat trofee importante încă din primii ani, inclusiv Liga Campionilor, după care a evoluat pentru cluburi de top precum Real Madrid, Inter Milano și AS Roma.

ADVERTISEMENT
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată:...
Digisport.ro
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”

În tricoul lui Real Madrid, italianul a devenit unul dintre puținii jucători care au cucerit Liga Campionilor cu două cluburi diferite. În perioada petrecută la AS Roma, Panucci a fost coleg cu Cristian Chivu, cei doi formând una dintre cele mai solide linii defensive din Serie A la mijlocul anilor 2000. După retragere a ales cariera de antrenor, însă nu a avut foarte mare succes, fiind pe banca celor de la Livorno și Ternana, plus selecționer al naționalei Albaniei, iar din 2019 a rămas fără vreun angajament, fiind doar specialist TV.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu, adorat de suporteri după ce Inter a reușit eventul: „Mister, ești...
Fanatik
Cristi Chivu, adorat de suporteri după ce Inter a reușit eventul: „Mister, ești un fenomen!” / „Se poate câștiga și fără Allegri și Conte”
Garry Kasparov, verdict despre finalul războiului cu Ucraina: „Doar aşa poate fi Putin...
Fanatik
Garry Kasparov, verdict despre finalul războiului cu Ucraina: „Doar aşa poate fi Putin oprit!” Avertisment pentru România. Video
Doliu în fotbalul românesc! A murit primul jucător care a îmbrăcat tricoul granzilor...
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! A murit primul jucător care a îmbrăcat tricoul granzilor Steaua, Dinamo şi Rapid
Tags:
Parteneri
Șocant! O echipă n-ar fi primit licența din cauza unui conflict între șeful...
iamsport.ro
Șocant! O echipă n-ar fi primit licența din cauza unui conflict între șeful clubului și Gabi Bodescu: 'Mi-a scris cineva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!