Reacție neașteptată a fostului coleg al lui Chivu după ce Inter a luat eventul: „Mereu se încearcă protejarea acestei echipe”

ADVERTISEMENT

Inter, , a reușit să câștige eventul în Italia, după ce a bătut pe Lazio în Cupă, 2-0, însă are nevoie de rezultate și mai bune în stagiunea viitoare, spune fostul coleg al românului de la AS Roma.

Legendarul Panucci e precaut după ce Inter a reușit să câștige și Cupa Italiei

Fostul fundaș ce la AC Milan sau AS Roma, Christian Panucci a ținut să transmită un mesaj pentru Inter după ce echipa lui Cristi Chivu a reușit să bifeze eventul.

ADVERTISEMENT

”Sunt jucători puternici și joacă la Inter Milan, nu putem să-i răsfățăm mereu; este clar că trebuie să câștige. Mi se pare că a fost un sezon foarte bun, da, dar trebuiau să-l facă. Iar în Europa nu au reușit. Lovitura în moral după anul trecut? În fotbal au primit-o cu toții, dar nimeni nu a ajuns la terapie intensivă…

Pare că mereu se încearcă protejarea acestei echipe după înfrângerile de anul trecut. Repet, nu au ajuns în spital la terapie intensivă. Pentru mine, sezonul merită nota 8,5, dar în Europa au avut prestații slabe. Primul obiectiv nu poate fi campionatul”, a spus Christian Panucci, conform de Tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT

Panucci, de la Real Madrid la AC Milan sau AS Roma

Christian Panucci este considerat unul dintre cei mai constanți buni fundași ai generației sale, având o carieră impresionantă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a Italiei. Format la AC Milan, Panucci a câștigat trofee importante încă din primii ani, inclusiv Liga Campionilor, după care a evoluat pentru cluburi de top precum Real Madrid, Inter Milano și AS Roma.

ADVERTISEMENT

În tricoul lui Real Madrid, italianul a devenit unul dintre puținii jucători care au cucerit Liga Campionilor cu două cluburi diferite. În perioada petrecută la AS Roma, Panucci a fost coleg cu Cristian Chivu, cei doi formând una dintre cele mai solide linii defensive din Serie A la mijlocul anilor 2000. După retragere a ales cariera de antrenor, însă nu a avut foarte mare succes, fiind pe banca celor de la Livorno și Ternana, plus selecționer al naționalei Albaniei, iar din 2019 a rămas fără vreun angajament, fiind doar specialist TV.