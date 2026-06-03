Reacție neașteptată a lui Florin Prunea când a văzut cum s-a îmbrăcat Dominik Szoboszlai. „Nu pot să cred așa ceva”

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Reunirea lotului de fotbal din Ungaria pentru amicalele cu Finlanda și Kazahstan a atras atenția asupra sportivilor. Unul dintre cei care s-a făcut remarcat a fost pus sub lupă inclusiv de fostul portar român Florin Prunea. Ce a spus acesta când a văzut cum s-a îmbrăcat internaționalul maghiar.

Florin Prunea, critic la adresa unui sportiv maghiar

Cantonamentele echipelor naționale de fotbal sunt ocazia perfectă pentru a face parada modei. Curentul a fost lansat de sportivii francezi, în special de Jules Kounde. Ulterior, jucătorii internaționali au început să acorde mai multă atenție felului în care se îmbracă atunci când formația pentru care joacă se întâlnește la lot.

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Românii ”au copiat” această tendință, însă nu toată lumea privește cu ochi buni ceea ce este la modă la ora actuală. Florin Prunea (57 ani) și-a spus punctul de vedere cu privire la unul dintre sportivii lui Liverpool. Mijlocașul Dominik Szoboszlai (25 ani) . Stilul său vestimentar s-a făcut imediat remarcat.

Maghiarul a purtat o ținută casual cu influențe fashion contemporane. Tânărul a optat pentru o cămașă largă, albă și cu dungi fine albastre. Aceasta a fost purtată lejer peste un maieu alb. De asemenea, fotbalistul a ales să completeze totul cu o pereche de pantaloni albi, largi și până la genunchi. Modelul de la Bottega Veneta este între bermude și culottes.

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În picioare a avut o pereche de mocasini negri din piele care aparțin brandului The Row. Accesoriile nu au fost lăsate deoparte, evidențiindu-se câteva coliere și o ochelari de soare cu rame deschise la culoare. Mai mult decât atât, Dominik Szoboszlai a ales să poarte un lanț decorativ atașat de pantaloni. Piesa de rezistență a ținutei a fost o geantă mare neagră Hermès Birkin HAC.

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„Du-te, bă, nu pot să cred așa ceva! Cu «leușteanul» ăla de pe picioare? Cu mărarul ăla de pe picioare? Facem o tocăniță, ce facem? Nu mergeau mai bine niște cizme ciocate? Dar ce fizic are, frate”, a declarat Florin Prunea, în cadrul emisiunii .

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Declarația fotbalistului despre stilul său vestimentar

Dominik Szoboszlai a luat cu asalt internetul cu ținuta cu care s-a prezentat la lotul naționalei de fotbal din Ungaria. Internaționalul maghiar a fost ținta unor meme-uri care au circulat pe toate platformele de socializare. Unii au considerat că stilul său vestimentar este unul excesiv, însă sportivul este de cu totul altă părere.

Într-un interviu acordat revistei a explicat că este foarte deschis în ceea ce privește moda. Iubește să fie în tendințe încă de mic și de fiecare dată poartă ceea ce îl face fericit. Cu toate acestea, a început să fie mai atent la ce îmbracă în urmă cu 4 ani. Mai mult, l-a dat drept exemplu pe David Beckham.

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„Atunci am simțit pentru prima dată că îmi place cu adevărat. Să arăt bine, să port haine frumoase – asta mă face fericit. Stilul meu propriu? Cred că sunt deschis la orice. Pot purta cu adevărat orice îmi iese în cale și, dacă spun că îmi place, îmi place.

Unii oameni ar putea spune: «E prea mult, e prea mult». Dar, într-adevăr, nimic în modă nu este prea mult. Dacă te simți bine în el, atunci e în regulă. Poți să-l porți. Desigur, e un alt nivel, dar există Beckham, care nu mai joacă fotbal și are încă propria lui lume.

Îmi place moda și iubesc fotbalul, așa că le pot face, de fapt, pe ambele. Dar trebuie să mă pregătesc pentru asta”, a spus Dominik Szoboszlai. Totodată, tânărul a devenit recent cap de afiș în campania de vară 2026 a brandului Tommy Hilfiger. În plus, a pozat pentru Nanushka, o marcă fondată în 2005, la Budapesta de către Sandra Sándor.