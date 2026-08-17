Sport

„Reacție nejustificată!”. De ce este, de fapt, vinovat Daniel Pancu de eșecul Rapidului în derby-ul cu Dinamo

Andrei Vochin explică la FANATIK SUPERLIGA de ce eliminarea lui Daniel Pancu nu a decis derby-ul Rapid - Dinamo și care a fost adevărata greșeală a antrenorului giuleștenilor.
Andrei David
17.08.2026 | 07:15
Reactie nejustificata De ce este de fapt vinovat Daniel Pancu de esecul Rapidului in derbyul cu Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Unde a greșit Pancu în derby-ul pierdut cu Dinamo. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, iar unul dintre momentele-cheie ale partidei a fost eliminarea lui Daniel Pancu din minutul 53. Deși mulți au considerat că ieșirea antrenorului giuleștenilor a influențat decisiv rezultatul final, Andrei Vochin susține că adevărata problemă a Rapidului a fost alta.

Andrei Vochin: „Reacția lui Pancu nu a fost justificată sub nicio formă”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a analizat momentul care a încins derby-ul din Giulești și a explicat de ce nu consideră că eliminarea lui Daniel Pancu a fost factorul decisiv al înfrângerii. Oficialul FRF a subliniat că arbitrul Horațiu Feșnic a aplicat regulamentul în momentul în care a oprit jocul pentru a verifica starea unui jucător aflat la pământ. În opinia sa, protestul lui Pancu nu avea o justificare reală.

ADVERTISEMENT

„Eliminarea asta este complet gratuită. Nu a ajutat cu nimic echipa și nu a fost provocată de vreo mare eroare de arbitraj. Regulamentul spune clar că, dacă nu este vorba despre o lovitură la cap, arbitrul poate lăsa faza să se desfășoare până la finalizarea ei. Reacția lui nu a fost justificată sub nicio formă”, a explicat Vochin.

Analistul consideră că faza controversată nu a schimbat cursul meciului în mod decisiv, mai ales că Rapid a continuat să își creeze oportunități și după momentul eliminării.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Digi24.ro
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

Paralela cu episodul Elveția U21

Vochin a făcut o comparație cu un moment mult mai important din cariera lui Daniel Pancu, petrecut în perioada în care acesta conducea naționala de tineret a României. Eliminarea selecționerului în meciul cu Elveția U21 a avut atunci consecințe directe asupra jocului, a amintit Vochin. Acesta a sugerat că reacția lui Pancu din acea partidă a influențat decisiv decizia arbitrului.

ADVERTISEMENT
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Digisport.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale

„Aia chiar a avut impact, pentru că eu cred că la meciul respectiv arbitrul n-ar fi eliminat jucătorul elvețian dacă Pancu n-ar fi făcut ce a fi făcut. Or acuma lucrurile n-au stat așa”, a punctat Vochin.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a ironizat situația

În stilul său caracteristic, Dănuț Lupu a comentat și el eliminarea antrenorului Rapidului, care acum riscă până la șase etape de suspendare. Fostul internațional a remarcat că Pancu nu a fost îndepărtat complet din apropierea echipei, acesta rămânând în zona băncii tehnice chiar dacă ce a fost trimis în tribună.

„Păi nu l-au dat afară, că a stat la un metru de spațiul tehnic”, a spus Lupu în cadrul FANATIK SUPERLIGA.

Greșeala decisivă nu a fost eliminarea

Potrivit lui Andrei Vochin, adevărata eroare a lui Daniel Pancu a venit din gestionarea jocului și a schimbărilor efectuate pe parcursul reprizei secunde. Dovadă și marea ocazie a lui Dobre, venită după eliminarea antrenorului său. „Mie nu mi s-a părut că ăsta a fost lucrul determinant. Ca dovadă că el a fost eliminat în minutul 53 și una dintre cele mai mari ocazii ale Rapidului a venit în minutul 57, când Stojilkovic a întors în partea dreaptă a careului un fundaș și a centrat în fața porții și Dobre n-a ajuns să bage mingea”.

ADVERTISEMENT

Analistul a identificat momentul în care fundașul Graovac a fost înlocuit drept punctul în care echilibrul defensiv al Rapidului s-a rupt. „Impactul schimbării lui Graovac a fost mult mai mare. Odată cu acea modificare s-au permutat trei poziții pe linia de fund. Onea a trecut în dreapta, Ciobotariu a ajuns fundaș central, iar Latif a intrat în partea stângă”, a explicat Vochin.

În opinia sa, această reorganizare a afectat stabilitatea defensivei într-un meci extrem de tacticizat, pe care l-a comparat cu o partidă de șah.

Cum a văzut Vochin derby-ul Rapid – Dinamo

Analistul FANATIK SUPERLIGA consideră că Rapid a controlat mare parte din joc, chiar dacă Dinamo a avut mai multă posesie și a părut mai activă. Vochin a remarcat faptul că echipa pregătită de Nuno Campos a avut dificultăți în a produce ocazii clare. Primul șut pe spațiul porții fiind cel din minutul 73, care a și modificat tabela de marcaj.

De asemenea, el a apreciat modul în care Rapid a reușit să înțeleagă jocul adversarilor. „A fost un meci de șah. Dinamo părea mai activă, dar nu reușea să creeze ocazii importante. Rapidul a înțeles după o jumătate de oră cum trebuie să se apere la construcția lui Dinamo”, a concluzionat Vochin.

Unde a greșit Pancu în derby-ul pierdut cu Dinamo

Lozul câștigător! Dinamo a dat lovitura cu un fotbalist care n-a impresionat pe...
Fanatik
Lozul câștigător! Dinamo a dat lovitura cu un fotbalist care n-a impresionat pe nimeni în ultimii doi ani
Coelho vs Rădoi, momentul adevărului! Cine este mai bun după 44 jocuri fiecare,...
Fanatik
Coelho vs Rădoi, momentul adevărului! Cine este mai bun după 44 jocuri fiecare, ca antrenor al Universității Craiova
Dezastru pentru Daniel Isăilă în Emirate! Conducea cu 2-0, dar echipa românului a...
Fanatik
Dezastru pentru Daniel Isăilă în Emirate! Conducea cu 2-0, dar echipa românului a fost făcută K.O. în prelungiri: două goluri în doar 3 minute
Tags:
Parteneri
Transfer rezolvat! Nu a mai fost dorit de Cristiano Bergodi la U Cluj...
iamsport.ro
Transfer rezolvat! Nu a mai fost dorit de Cristiano Bergodi la U Cluj și acum bifează o destinație exotică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!