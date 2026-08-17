„Reacție nejustificată!”. De ce este, de fapt, vinovat Daniel Pancu de eșecul Rapidului în derby-ul cu Dinamo

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Rapid a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, iar unul dintre momentele-cheie ale partidei a fost eliminarea lui Daniel Pancu din minutul 53. Deși mulți au considerat că ieșirea antrenorului giuleștenilor a influențat decisiv rezultatul final, Andrei Vochin susține că adevărata problemă a Rapidului a fost alta.

Andrei Vochin: „Reacția lui Pancu nu a fost justificată sub nicio formă”

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a analizat momentul care a încins derby-ul din Giulești și a explicat de ce nu consideră că eliminarea lui Daniel Pancu a fost factorul decisiv al înfrângerii. Oficialul FRF a subliniat că arbitrul Horațiu Feșnic a aplicat regulamentul în momentul în care a oprit jocul pentru a verifica starea unui jucător aflat la pământ. În opinia sa, protestul lui Pancu nu avea o justificare reală.

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„Eliminarea asta este complet gratuită. Nu a ajutat cu nimic echipa și nu a fost provocată de vreo mare eroare de arbitraj. Regulamentul spune clar că, dacă nu este vorba despre o lovitură la cap, arbitrul poate lăsa faza să se desfășoare până la finalizarea ei. Reacția lui nu a fost justificată sub nicio formă”, a explicat Vochin.

Analistul consideră că faza controversată nu a schimbat cursul meciului în mod decisiv, mai ales că Rapid a continuat să își creeze oportunități și după momentul eliminării.

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Paralela cu episodul Elveția U21

Vochin a făcut o comparație cu un moment mult mai important din cariera lui Daniel Pancu, petrecut în perioada în care acesta conducea naționala de tineret a României. a avut atunci consecințe directe asupra jocului, a amintit Vochin. Acesta a sugerat că reacția lui Pancu din acea partidă a influențat decisiv decizia arbitrului.

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„Aia chiar a avut impact, pentru că eu cred că la meciul respectiv arbitrul n-ar fi eliminat jucătorul elvețian dacă Pancu n-ar fi făcut ce a fi făcut. Or acuma lucrurile n-au stat așa”, a punctat Vochin.

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Dănuț Lupu a ironizat situația

În stilul său caracteristic, Dănuț Lupu a comentat și el . Fostul internațional a remarcat că Pancu nu a fost îndepărtat complet din apropierea echipei, acesta rămânând în zona băncii tehnice chiar dacă ce a fost trimis în tribună.

„Păi nu l-au dat afară, că a stat la un metru de spațiul tehnic”, a spus Lupu în cadrul FANATIK SUPERLIGA.

Greșeala decisivă nu a fost eliminarea

Potrivit lui Andrei Vochin, adevărata eroare a lui Daniel Pancu a venit din gestionarea jocului și a schimbărilor efectuate pe parcursul reprizei secunde. Dovadă și marea ocazie a lui Dobre, venită după eliminarea antrenorului său. „Mie nu mi s-a părut că ăsta a fost lucrul determinant. Ca dovadă că el a fost eliminat în minutul 53 și una dintre cele mai mari ocazii ale Rapidului a venit în minutul 57, când Stojilkovic a întors în partea dreaptă a careului un fundaș și a centrat în fața porții și Dobre n-a ajuns să bage mingea”.

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Analistul a identificat momentul în care fundașul Graovac a fost înlocuit drept punctul în care echilibrul defensiv al Rapidului s-a rupt. „Impactul schimbării lui Graovac a fost mult mai mare. Odată cu acea modificare s-au permutat trei poziții pe linia de fund. Onea a trecut în dreapta, Ciobotariu a ajuns fundaș central, iar Latif a intrat în partea stângă”, a explicat Vochin.

În opinia sa, această reorganizare a afectat stabilitatea defensivei într-un meci extrem de tacticizat, pe care l-a comparat cu o partidă de șah.

Cum a văzut Vochin derby-ul Rapid – Dinamo

Analistul FANATIK SUPERLIGA consideră că Rapid a controlat mare parte din joc, chiar dacă Dinamo a avut mai multă posesie și a părut mai activă. Vochin a remarcat faptul că echipa pregătită de Nuno Campos a avut dificultăți în a produce ocazii clare. Primul șut pe spațiul porții fiind cel din minutul 73, care a și modificat tabela de marcaj.

De asemenea, el a apreciat modul în care Rapid a reușit să înțeleagă jocul adversarilor. „A fost un meci de șah. Dinamo părea mai activă, dar nu reușea să creeze ocazii importante. Rapidul a înțeles după o jumătate de oră cum trebuie să se apere la construcția lui Dinamo”, a concluzionat Vochin.