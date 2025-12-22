Reacție oficială incredibilă după FCSB – Rapid 2-1: „Era nedrept să egalăm, deși a fost penalty la Hromada! Plus două roșii la Graovac!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Victor Angelescu a fost întrebat, în mod așteptat, despre arbitrajul de la meciul FCSB – Rapid 2-1 de duminică seară de pe Arena Națională. Deși a apreciat că echipa sa ar mai fi putut primi un penalty pe finalul jocului, la faza în care au fost implicați Jakub Hromada și Adrian Șut, el a transmis totuși că nu ar fi fair-play ca giuleștenii să dea vina pe arbitraj după această înfrângere.

Victor Angelescu nu dă vina pe arbitraj după FCSB – Rapid 2-1

Asta pentru că acționarul minoritar al clubului consideră că echipa antrenată de Costel Gâlcă nu a prestat un fotbal chiar de cel mai înalt nivel, iar FCSB a fost în mod destul de clar formația mai bună în acest meci.

„Arbitrajul, eu zic că per total a fost un arbitraj bun. Cred că este penalty la Hromada, dar ar fi culmea, cred eu, să ne cramponăm de un penalty, care cred eu că este 75 la sută penalty, pentru că nu meritam. Și poate într-un fel e mai bine, poate ne trezim și ne dăm seama că avem nevoie de anumite lucruri în această pauză de iarnă și că lucrurile nu merg așa cum trebuie.

Cred că trebuie să îi dăm FCSB-ului ce este al ei, a jucat mai bine decât noi per total, deși după pauză am arătat altfel. Dar nu este de ajuns să joci, nu știu, 30 de minute bine într-un derby. Per total ar fi fost nedrept să egalăm. Când primești penalty în minutul 85, al doilea după câteva minute și împotriva campioanei, trebuie să fie extrem de clar.

Dar cred că, dacă nu dădea penalty mai devreme, era fault, nu este umăr la umăr, e clar că Hromada încearcă să tragi și îl împinge cu cotul din spate. Ăla nu e umăr la umăr, umăr la umăr prin definiție înseamnă că ești într-un duel egal. Hromada îi ia fața, este cel care are prim-planul, vrea să șuteze și este un umăr în spate. Dar repet, într-un derby și să ai deja un penalty în minutul 85, după 5 minute să îți dea alt penalty, trebuie să fie foarte clar”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

În schimb, Victor Angelescu este de părere că Daniel Graovac trebuia eliminat

Pe de altă parte însă, oficialul de la Rapid a ținut să mai spună și că, în viziunea sa, Daniel Graovac ar fi trebuit să fie eliminat de fapt la faza penalty-ului comis în minutul 85:

„Aș face o diferență. Dacă este roșu la Unirea Slobozia cu FCSB la Șerbănică, aici ar trebui să fie trei roșii. E mult mai clar singur cu portarul decât a fost jucătorul FCSB-ului etapa trecută”.

