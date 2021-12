Laurențiu Reghecampf, dezamăgit de atitudinea celor de la Voluntari: „Fotbalul este pentru fani, nu pentru un stadion gol”. Video

Meciul dintre FC Voluntari și Universitatea Craiova va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30, în etapa a 19-a a Ligii 1. Va fi cel mai interesant meci al rundei, în condițiile în care gazdele sunt pe locul 3, cu 32p, iar oltenii ocupă locul 4, cu 29p.

Laurențiu Reghecampf consideră că e anormal ca prețul unui bilet să fie 100 de lei

La conferința de presă dinaintea partidei cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf, tehnicianul Universității Craiova, s-a arătat deranjat de atitudinea oficialilor ilfoveni, care au hotărât tocmai pentru a împiedica accesul fanilor olteni la meci.

„Nu știam că mai avem parte de asemenea episoade. Îmi pare rău că aud. Suntem în 2022, în curând. Îmi pare rău că mă întrebați de aceste lucruri. Nu am știut până acum. Dar nu cred că este normal.

Fotbalul este pentru fani. Este dreptul celor de la Voluntari să pună prețul cât doresc, dar vorbim despre niște oameni care vin să susțină echipa, să vadă fotbal, oamenii muncesc zi de zi pentru un salariu care știți foarte bine că nu este prea mare.

Pentru ei fotbalul este un moment de relaxare, un mod prin care pot ieși din mediul acesta în care sunt foarte multe probleme. Este păcat. Nu știu de ce se recurge la asemenea metode. Ar trebui să exite o regulă pentru toată lumea. Fotbalul este pentru fani, nu pentru un stadion gol”, a declarat tehnicianul.

Laurențiu Reghecampf nu crede că sincopele din evoluția echipei sunt normale

Tehnicianul Universității Craiova este deranjat de faptul că elevii lui irosesc ocazii cu mare lejeritate. „Ne dorim să câștigăm toate cele 3 puncte. Sperăm să nu mai avem parte de ghinioane. Ratăm foarte mult, dar nu ne permitem, mai ales din poziția în care ne aflăm. Ar trebui să fim mult mai direcți, mai clari în ceea ce vrem de la fiecare partidă.

Vorbim mult, discutăm mult pe marginea fiecărui meci. Vă dau un un simplu exemplu: marcăm 6 goluri, dar primim 8 în ultimele meciuri. Nu e normal ca o echipă care își dorește ceea ce noi ne dorim să aibă asemenea sincope”, a declarat tehnicianul.

Laurențiu Reghecampf are încredere în echipa pe care o pregătește

Tehnicianul echipei oltene este ferm convins că echipa pe care o pregătește va accede în play-off, chiar dacă unii dintre jucătorii de bază nu vor evolua în urmăptoarele partide. „Într-adevăr, trecem printr-o perioadă mai grea.

Aici se adaugă și faptul că avem ghinion cu unii jucători, accidentări, nu grave, dar care ne obligă să facem anumite schimbări. Nu reușim să jucăm 3-4 meciuri cu același 11, din cauza accidentărilor.

Trebuie să mergem la Voluntari și să câștigăm toate cele 3 puncte, pentru că avem mare nevoie în momentul de față. Sub nicio formă nu îmi este teamă că nu accedem în play-off. Eu, în continuare, mă gândesc să jucăm un rol important la câștigarea campionatului.

Deci nu mă gândesc la play-off, cu toate că avem, în momentul de față, 5-6 echipe care sunt foarte apropiate ca număr de puncte una de cealaltă.

Dar mai sunt foarte multe meciuri și am mare încredere în echipa pe care o pregătesc, în fotbaliștii pe care îi am la dispoziție, chiar dacă anumiți jucători de bază nu vor juca în perioada următoare. Totuși, avem nivelul și putem face diferența față de celelalte.

Deocamdată luăm meci cu meci. Cu siguranță se mai poate vorbi de lupta la titlu. CFR Cluj și FCSB se lutptă pentru primele două locuiri, dar și noi vom juca un rol important în play-off”, a mai spus el.

Laurențiu Reghecampf nu vrea să vorbească despre lupta la titlu

Reghecampf apreciază echipa din Voluntari și parcursul acestia din actualul sezon al Ligii I, dar se gândește doar la cele 3 puncte și scoate din calcul remiza sau eșecul. „La Voluntari nu se va juca locul pe podium, este un meci foarte important între 2 echipe care bat pentru locul 3.

Este o diferență între noi și Voluntari, pe care încercăm să o depășim și să ajungem cât mai aproape de cele 2 echipe din față. Va fi un meci greu, am tot respectul meu pentru cei din Voluntari, pentru parcursul lor de până acum, dar eu am încredere în echipa noastră și mergem acolo să câștigăm toate cele 3 puncte.

Nu este cazul să vorbim despre lupta la titlu. Să câștigăm cele 3 puncte în meciul cu Voluntari și mai vedem după aceea”, a mai spus tehnicianul.

Laurențiu Reghecampf este deranjat că elevii lui ratează prea mult

Antrenorul Universității Craiova a explicat că le „permite” elevilor lui să greșească în secundele de prelungire ale meciurilor, cum a făcut Screciu la Botoșani, dar numai dacă formația olteană are un avans liniștitor pe tabela de marcaj.

„Problemele mele sunt legate numai de echipa noastră, pe care le avem în momentul de față, cu jucători accidentați, cu anumite mici probleme pe care le avem pe parcursul unui joc, faptul că ratăm mult, că primim goluri ușor, greșeli personale – sunt lucruri care nu ar trebuie să se întâmple la nivelul nostru.

Haideți să vă fac un review . Am avut o ocazie în minutul 7 unde era mai greu să dai în bară decât să pui mingea în poartă. Am ratat penalty, am primit un gol din ofsaid foarte mare, am avut ocazii de a marca încă 2-3 goluri.

Nu cred că noi nu speriem adversarii. Nu îmi aduc aminte când cei de la Botoșani ne-au creat probleme foarte mari din care noi să nu fi putut ieși. Nu putem omite că în minutul 92, pe o greșeală foarte mare a lui Screciu, Botoșani putea să ne ia toate punctele, este adevărat. Dar acest lucru face parte din jocul de fotbal.

Putea Screciu să greșească în minutul 92 dacă aveam 4 sau 5-2. Ocazii avem. Problema este că nu marcăm. Am mai ratat și șapte lovituri de la 11 metri în ultima perioadă. Suntem pe primul loc și la acest lucru. Și am ratat cu 4 jucători diferiți”, a precizat antrenorul.

Universitatea Craiova nu se teme de niciun adversar, a declarat Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf știe ce are de remediat la echipa sa pentru ca formația din Bănie să câștige mai ușor: să nu mai primească goluri atât de ușor. „Echipa joacă bine. Nu cred că există această frică, mai ales din partea noastră.

Mergem la fiecare joc și încercăm să ne impunem, să ne facem jocul. Avem perioade în care marcăm 4-5-6 goluri și ne distrăm și altele când ratăm și nu ne intră ocazii foarte simple.

Asta este diferența. Undeva trebuie să găsim o balanță și în momentul în care Universitatea Craiova marchează 2 goluri, trebuie să se termine 2-0 sau 2-1. Noi ca joc suntem puternici, suntem buni, avem determinare, ocazii, marcăm, dar primim foarte ușor goluri. Lucrul acesta trebuie să îl remediem.

Aceste goluri nu vin pe faze de greșeli de echipă, tactice sau poziționări proaste, ci in urma unor greșeli personale. Nu voi pune portarii să se pregătească pentru a executa lovituri de la 11 metri., în continuare am încredere în jucătorii pe care îi am la dispoziție și sunt sigur că vom găsi unul care să marcheze de la 11 m”, a făcut cunoscut Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf: „Jucătorii greșesc din dorința de a face prea mult”

Sistemul de joc folosit la meciul din deplasare cu FC Botoșani, cu trei fundași, a fost unul care l-a mulțumit pe Laurențiu Reghecampf, astfel că tehnicianul va lucra mult în perioada de iarnă pentru ca elevii lui să se adapteze ideilor pe care le are.

„Avem 3 meciuri foarte importante pentru noi. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de la Voluntari. Eu sunt foarte încrezător. Știu foarte bine ce am la dispoziție. Îi văd pe jucători zi de zi, îi văd cum se antrenează.

I-am văzut cum au suferit mai ales după meciul cu FCSB și la pauză cu Botoșani. Le-am văzut reacțiile. Îi văd că suferă, vor, nu există în momentul de față să văd reacție că nu le pasă. Există preocupare, determinare. Poate de multe ori fac greșeli din dorința de a face prea mult.

Mai sunt 2-3 probleme mici, dar există speranță ca jucătorii să evolueze la Voluntari. Nu discut despre aceste lucruri, ca să nu se creadă că îmi caut scuze. Avem un lot foarte valoros, iar jucătorii care intră pe teren trebuie să facă diferența la jocul de sâmbătă.

Am fost foarte mulțumit de jocul cu 3 fundași de la Botoșani, mai ales că în momentul de față ne dorim foarte multă stabilitate în defensivă. Avem foarte mulți jucători cu profil ofensiv, mai ales cei doi fundași laterali, care pot ajuta jucătorii din față.

Avem jucători la mijlocul terenului care se descurcă foarte bine pe spații mici. Cred eu că este un sistem pe care, dacă-l pregătim mai mult, în perioada de iarnă, ne va ajuta foarte mult”, a recunoscut antrenorul.

Gabriel Tamaș este foarte greu de înlocuit, mai ales la Voluntari, spune Laurențiu Reghecampf

, suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene, va fi una dintre cheile partidei. „Îl cunosc foarte bine pe el. Este un jucător foarte important pentru echipă, împinge echipa, își impune respectul, toată lumea ascultă de ce face el pe teren.

În afara faptului că are un joc de picior foarte bun este și un foarte bun organizator. Deci, cu siguranță, va fi un minus pentru cei de la Voluntari. Dar și noi avem minusuri și încercăm să găsim soluții. Dar este greu să înlocuiești un jucător ca Gabi Tamaș”, a mai spus el.