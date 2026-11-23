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Belgienii au deschis scorul în minutul 13 prin Niels Filippo, dar africanii au practicat un fotbal senzațional și au reușit să întoarcă rezultatul prin Djigui Koita, în minutul 18, și Yaya Niang, în minutul 67. Dincolo de acest rezultat, scorul a fost mincinos, deoarece Mali trebuia să câștige la un scor mult mai confortabil. Scorul total al șuturilor a fost 19-2 pentru Mali!

Jurnalist din Mali, în culmea fericirii după victoria cu Belgia

În urma acestei victorii, Mali și-a asigurat calificarea în faza eliminatorie a competiției. În primul meci, africanii câștigaseră împotriva Noii Zeelande, scor 3-0. A treia echipă din grupă, pe care o va întâlni în ultima rundă, este Vietnam.

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Prezent la meci, jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu a surprins momentul de bucurie extremă al unui jurnalist malian aflat la masa presei, în timp ce filma un videoclip. Acesta s-a bucurat de parcă naționala sa ar fi câștigat deja trofeul Campionatului Mondial U17. Bărbatul afișa un zâmbet larg, gesticula frenetic și nu făcea niciun efort pentru a-și înfrâna emoțiile. Momentul a atras privirile tuturor celor aflați în jurul său. Nu a contat că toți ochii erau ațintiți asupra sa. Jurnalistul și-a continuat euforia de-a dreptul molipsitoare.

Jurnalist, după Mali-Belgia 2-1

O reacție direct proporțională cu fericirea puștilor din Mali la capătul unei partide pe care mulți o considerau din start pierdută. Belgia are una dintre cele mai bune școli de fotbal din lume, dar acest aspect nu a contat contra celor din Mali, care au zburdat pe teren.

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Cum la nivel de seniori statul Mali nu se poate lăuda cu prea multe performanțe internaționale de prestigiu, succesul contra Belgiei este privit precum o minune sportivă, ce le dă mari speranțe în perspectiva disputelor viitoare. Africanii sunt favoriți în ultima rundă contra celor din Vietnam și au toate șansele să termine grupa pe prima poziție.

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Întreg lotul echipei Mali este format doar din jucători autohtoni. Cel mai tânăr, portarul Moulaye Coulibaly, are doar 15 ani.

Arabia Saudită a învins Franța

Prima și poate cea mai mare surpriză de până acum a Campionatului Mondial U17 din Qatar a fost , scor 1-0, în Grupa D, la capătul unei partide pe care francezii au terminat-o scor 8-3 la capitolul șuturi pe poartă. Din aceeași grupă mai fac parte Uruguay și Haiti.

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Cel mai probabil, indiferent de ce se va întâmpla în meciurile din etapa a 3-a, Franța și Arabia Saudită , șaisprezecimi, acolo unde ajung primele două clasate din fiecare grupă, dar și cele mai bune opt locuri 3, din totalul de 12.