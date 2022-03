Prima reacţie a Simonei Halep după eliminarea de la Indian Wells 2022: “E dureros când pierzi un astfel de set”

La conferinţa de presă de la finalul meciului cu Iga Swiatek, Simona Halep a oferit o primă reacţie după eliminarea din semifinalele Indian Wells.

Ce a spus Simona Halep după ce Iga Swiatek a eliminat-o de la Indian Wells 2022

“Am avut destule şanse şi este dureros când pierzi astfel un set. Chiar şi aşa, dacă aş fi câştigat primul set, eram departe de victorie”, a spus Simona Halep când a fost întrebată de primul set al semifinalei cu Iga Swiatek.

În primul set al , Simona Halep a servit, la 5-4, pentru câştigarea actului, însă Iga Swiatek a făcut break-ul. Apoi, în tie-break, românca a avut două mingi de set, care au fost salvate de poloneză. Într-un final, Swiatek s-a impus în setul 1 cu 7-6(6).

“Rămân cu încrederea după acest meci. Este prima săptămână în care am simţit că am atins nivelul pe care mi-l doresc. A fost un meci bun pentru mine. Am avut câteva ocazii, dar nu am reuşit să profit de ele.

Un meci greu, în care ea (n.r. Swiatek) a jucat foarte bine. Tot meritul îi revine pentru că a fost mai concentrată în momentele importante”, a mai spus Simona Halep.

Simona Halep s-a accidentat în setul 2 al semifinalei cu Iga Swiatek

În al treilea game al setului secund, după un schimb de mingi, Simona Halep . Românca a cerut imediat intervenţia medicului, care i-a aplicat un bandaj uriaş.

Revenită pe teren, Simona Halep a făcut imediat break-ul şi a câştigat trei game-uri consecutive. Cu toate acestea, la 4-2, problemele fizice au început s-o macine, iar acest lucru s-a văzut în mişcarea pe teren.

Iga Swiatek a profitat imediat de conjunctură şi a câştigat următoarele patru game-uri, care i-au adus victoria şi calificarea în finala de la Indian Wells 2022.

Simona Halep ar urma să participe la WTA Miami, turneu unde este cap de serie numărul 24. Acest statut îi oferă oportunitatea de a intra direct în turul 2, astfel că va avea câteva zile în plus pentru refacere, dacă accidentarea nu se va dovedi mai gravă.