Reacție-șoc a lui Mihai Stoica după FCSB – Petrolul 1-1: „Mă așteptam să pierdem!”. Jucătorii vinovați și care ar fi „rușinea mondială!”

FCSB s-a încurcat în etapa a 17-a din SuperLiga acasă cu Petrolul, obținând doar un 1-1. Mihai Stoica a reacționat a doua zi după meci și a spus totul despre partida care o poate costa pe campioana României prezența în play-off.

Mihai Stoica, reacție surprinzătoare după FCSB – Petrolul 1-1

Mihai Stoica a fost prezent la meciul FCSB-ului de pe Arena Națională cu Petrolul. Oficialul bucureștenilor este de părere că echipa lui ar fi putut pierde această partidă, scoțând în evidență mulțimea de ocazii de gol ratate.

„Mă așteptam să pierdem la ce ni se întâmplă în ultima vreme. Să ai atâtea ocazii, chiar în condițiile în care s-au schimbat o grămadă de poziții ale jucătorilor în timpul meciului și la un moment dat cred că se instalase și haosul, dar ocazii tot am avut, n-am încetat să avem.

Să iei un asemenea gol, pentru că Petrolul a avut o ocazie în prima, când Târnovanu a aparat într-un 1-1, atât. Și în a doua să spui că Jyry acolo, când a dat, a dat de la de 20 și ceva de metri la poartă. Dar noi am avut ocazii multe. Însă golul nici nu știu să mă gândesc așa în urmă când am luat un gol atât de ciudat și de enervant!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Vinovații găsiți de Mihai Stoica după FCSB – Petrolul 1-1

Ulterior, Mihai Stoica a vorbit despre jucătorii care au greșit la faza în care MM consideră că portarul este principalul vinovat pentru felul în care a gestionat traiectoria balonului, însă i-a menționat aici și pe Alex Stoian și Siyabonga Ngezana.

„Târnovanu a greșit. Pentru că devierea există, dar el nu a intuit efectul. Ok, cred că ar fi avut timp să se poziționeze, să intervină cu amândouă mâinile. Ok, a greșit Stoian. A fost și un noroc chiar că mingea l-a lovit pe Ngezana, dar trebuia să o scoată. E greșeală. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume”, a comentat oficialul campioanei României.

Cum vede Mihai Stoica situația echipei sale în cursa pentru play-off

Etapele trec, iar FCSB nu este încă pe un loc care să îi garanteze prezența în play-off. iar Mihai Stoica pare să îi împărtășească frica.

„Trec etapele noi în loc să ne apropiem. Stăm pe loc sau chiar ne îndepărtăm de play-off și începe să devină un semn de întrebare, se îngroașă, ajungem sau nu ajungem play-off. Ok există o plasă de siguranță, dar plasa de siguranță poate să fie Cupa României, dar are ochiurile mari plasa de siguranță, pentru că prin ochiurile alea poți să cazi. Să nu intri în play-off ar fi o rușine mondială”, a opinat MM.

Cum a comentat Mihai Stoica prestația lui Octavian Popescu cu Petrolul

Octavian Popescu este unul dintre jucătorii de la care au existat mari așteptări la FCSB, fiind Mihai Stoica a fost totuși mulțumit de prestația acestuia contra Petrolului, considerându-l cel mai bun de pe teren.

„Mie mi s-a părut că Octavian Popescu a făcut un meci bun. De la călcâiul lui a ieșit golul. Mi s-a părut că a fost jucătorul care a schimbat… A funcționat foarte bine în partea stângă acolo, el, Olaru, Risto. Tavi a fost cel mai bun de pe teren”, a mai spus MM.

Ce a spus Mihai Stoica despre arbitrajul de la FCSB – Petrolul 1-1

Mihai Stoica a lăudat arbitrajul lui Szabolcs Kovacs, însă este de părere că FCSB merita să primească totuși un penalty la contactul dintre Hanca și Miculescu în careu. De asemenea, MM ar fi vrut mai multe minute de prelungire decât cele 5 acordate oficial.

„Cred că am avut penalty clar. Hanca l-a luat în brațe pe Miculescu și l-a pus jos. Nu știu cum s-a filmat jocul acesta, reluările nu au ajutat VAR-ul. Szabolcs Kovacs, în opinia mea, cred că a arbitrat foarte bine.



Cred că ar fi trebuit să dea mai multe minute de prelungire. Mă așteptam să dea mai multe minute pentru că trăgeau de timp sălbatic adică niciodată n-am reproșat unor adversari că trag de timp pentru că oamenii trebuie să-și atingă scopul și dacă așa consideră că trebuie să-și atingă scopul, asta e realitatea asta e fotbalul. Toată lumea recurge la ce mijloace are la dispoziție, dar arbitrajul a fost bun, bun chiar foarte bun”, a concluzionat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.