Reacție şoc despre transportul de aur, zeci de milioane de euro și de dolari cash care a traversat Ungaria. Exclusiv

În urmă cu câteva zile, Ungaria a confiscat zeci de milioane de dolari şi euro cash, plus 9 kilograme de aur, care tranzitau teritoriul maghiar, cu destinaţia Ucraina. Măsura a amplificat tensiunile şi aşa mari dintre Kiev şi Budapesta.

Dragomir: „De-asta l-a îndepărtat Zelenski pe şeful Armatei. Ăla aflase multe”

Scandalul dintre Ungaria şi Ucraina a fost analizat de Mitică Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”, acesta remarcând retorica imperativă şi ameninţătoare a lui Volodimir Zelenski legată de programele de finanţare a ţării sale. „Ai văzut ce a zis, că dacă nu i se dau cei 90 de miliarde de euro promişi de Europa, nu ne mai apără. Că el apără Europa! Şi s-au mai băgat cel puţin 3-400 de miliarde în Ucraina. Mor pe capete oameni acolo. Eu nu pot să înţeleg. Unii au un tupeu ieşit din comun”, a comentat Dragomir.

„Ai văzut cum l-au ameninţat pe Viktor Orban? Îţi dai seama în ce eră trăim, ce vremuri avem?”, , cu referire la declaraţia lui Zelenski că dacă o persoană din UE va bloca suma de 90 de miliarde de euro destinată va da adresa acelei persoane Armatei Ucrainene, „ca să o sune ei”.

Dragomir consideră că banii au fost motiv de disensiuni şi între liderii de la Kiev. „De-asta Zelenski l-a şi îndepărtat pe şeful Armatei, Kirill Budanov. Şi ăla aflase multe. Acum nu e linişte nici în Ucraina, în interior”, a mai spus acesta.

De ce crede Dragomir că UE a blocat pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Pe de altă parte, el consideră că manevra guvernului maghiar de a confisca banii şi aurul care trebuiau să ajungă în Ucraina i-ar putea aduce un câştig electoral premierului maghiar. „Poate este unul dintre factorii câştigării alegerilor de către Orban acum, în aprilie”, a mai afirmat Oracolul de la Bălceşti.

În acelaşi timp, acesta a avansat şi o ipoteză legată blocarea banilor către Ucraina, în contextul crizei energetice care se prefigurează în . „De ce crezi că europenii au oprit finanţarea de 90 de miliarde a Ucrainei? În momentul în care făceau asta nu se mai agăţau în veci de petrolul rusesc”, a comentat Mitică Dragomir.