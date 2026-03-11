News

Reacție şoc despre transportul de aur, zeci de milioane de euro și de dolari cash care a traversat Ungaria. Exclusiv

Dumitru Dragomir, reacție explozivă după ce Ungaria a confiscat zeci de milioane cash și aur în drum spre Ucraina. Ce spune "Oracolul de la Bălceşti" despre Volodimir Zelenski.
Daniel Spătaru
11.03.2026 | 20:07
Ungaria a confiscat 35 milioane de euro, 40 milioane dolari şi 9 kg de aur care aveau destinaţia Ucraina Foto: colaj Fanatik
În urmă cu câteva zile, Ungaria a confiscat zeci de milioane de dolari şi euro cash, plus 9 kilograme de aur, care tranzitau teritoriul maghiar, cu destinaţia Ucraina. Măsura a amplificat tensiunile şi aşa mari dintre Kiev şi Budapesta.

Dragomir: „De-asta l-a îndepărtat Zelenski pe şeful Armatei. Ăla aflase multe”

Scandalul dintre Ungaria şi Ucraina a fost analizat de Mitică Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”, acesta remarcând retorica imperativă şi ameninţătoare a lui Volodimir Zelenski legată de programele de finanţare a ţării sale. „Ai văzut ce a zis, că dacă nu i se dau cei 90 de miliarde de euro promişi de Europa, nu ne mai apără. Că el apără Europa! Şi s-au mai băgat cel puţin 3-400 de miliarde în Ucraina. Mor pe capete oameni acolo. Eu nu pot să înţeleg. Unii au un tupeu ieşit din comun”, a comentat Dragomir.

„Ai văzut  cum l-au ameninţat pe Viktor Orban? Îţi dai seama în ce eră trăim, ce vremuri avem?”, a mai spus fostul şef al LPF, cu referire la declaraţia lui Zelenski că dacă o persoană din UE va bloca suma de 90 de miliarde de euro destinată va da adresa acelei persoane Armatei Ucrainene, „ca să o sune ei”.

Dragomir consideră că banii au fost motiv de disensiuni şi între liderii de la Kiev. „De-asta Zelenski l-a şi îndepărtat pe şeful Armatei, Kirill Budanov. Şi ăla aflase multe. Acum nu e linişte nici în Ucraina, în interior”, a mai spus acesta.

De ce crede Dragomir că UE a blocat pachetul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Pe de altă parte, el consideră că manevra guvernului maghiar de a confisca banii şi aurul care trebuiau să ajungă în Ucraina i-ar putea aduce un câştig electoral premierului maghiar. „Poate este unul dintre factorii câştigării alegerilor de către Orban acum, în aprilie”, a mai afirmat Oracolul de la Bălceşti.

În acelaşi timp, acesta a avansat şi o ipoteză legată blocarea banilor către Ucraina, în contextul crizei energetice care se prefigurează în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. „De ce crezi că europenii au oprit finanţarea de 90 de miliarde a Ucrainei? În momentul în care făceau asta nu se mai agăţau în veci de petrolul rusesc”, a comentat Mitică Dragomir.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
