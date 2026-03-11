Reacție şoc despre transportul de aur, zeci de milioane de euro și de dolari cash care a traversat Ungaria. Exclusiv

În urmă cu câteva zile, Ungaria a confiscat zeci de milioane de dolari şi euro cash, plus 9 kilograme de aur, care tranzitau teritoriul maghiar, cu destinaţia Ucraina. Măsura a amplificat tensiunile şi aşa mari dintre Kiev şi Budapesta.
Scandalul dintre Ungaria şi Ucraina a fost analizat de Mitică Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”, acesta remarcând retorica imperativă şi ameninţătoare a lui Volodimir Zelenski legată de programele de finanţare a ţării sale. „Ai văzut ce a zis, că dacă nu i se dau cei 90 de miliarde de euro promişi de Europa, nu ne mai apără. Că el apără Europa! Şi s-au mai băgat cel puţin 3-400 de miliarde în Ucraina. Mor pe capete oameni acolo. Eu nu pot să înţeleg. Unii au un tupeu ieşit din comun”, a comentat Dragomir.
„Ai văzut cum l-au ameninţat pe Viktor Orban? Îţi dai seama în ce eră trăim, ce vremuri avem?”, a mai spus fostul şef al LPF, cu referire la declaraţia lui Zelenski că dacă o persoană din UE va bloca suma de 90 de miliarde de euro destinată va da adresa acelei persoane Armatei Ucrainene, „ca să o sune ei”.
Dragomir consideră că banii au fost motiv de disensiuni şi între liderii de la Kiev. „De-asta Zelenski l-a şi îndepărtat pe şeful Armatei, Kirill Budanov. Şi ăla aflase multe. Acum nu e linişte nici în Ucraina, în interior”, a mai spus acesta.
Pe de altă parte, el consideră că manevra guvernului maghiar de a confisca banii şi aurul care trebuiau să ajungă în Ucraina i-ar putea aduce un câştig electoral premierului maghiar. „Poate este unul dintre factorii câştigării alegerilor de către Orban acum, în aprilie”, a mai afirmat Oracolul de la Bălceşti.
În acelaşi timp, acesta a avansat şi o ipoteză legată blocarea banilor către Ucraina, în contextul crizei energetice care se prefigurează în contextul prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu. „De ce crezi că europenii au oprit finanţarea de 90 de miliarde a Ucrainei? În momentul în care făceau asta nu se mai agăţau în veci de petrolul rusesc”, a comentat Mitică Dragomir.