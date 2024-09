Reacție surprinzătoare a fostului campion al României cu FCSB, suspendat pentru dopaj: „Nu poți păcăli detectorul!”

Paul Pîrvulescu, fostul campion al României cu FCSB, a fost suspendat în 2020 provizoriu pentru dopaj. Recent, fostul fotbalist român a venit cu o nouă reacție legată de incidentul din trecut.

Fostul campion al României cu FCSB a venit cu o reacție surprinzătoare

Paul Pîrvulescu, antrenor în prezent la avea să fie suspendat provizoriu în 2020 după ce a fost depistat dopat. Pedeapsa a fost însă anulată după nici 3 luni.

ADVERTISEMENT

ANAD a considerat la acel moment că nu există suficiente probe care să ateste faptul că fostul fotbalist se dopase. Recent, Paul Pîrvulescu a dezvăluit că a greșit atunci, însă adevărul a ieșit la iveală la detectorul de minciuni.

„Am făcut și proba detectorului de minciuni, ceea nu știe nimeni. Am vrut eu să fac testul, nu mi s-a cerut. Cei de la ANAD mi-au comunicat că o să ia în considerare și asta, dacă doresc să fac testul. M-au întrebat dacă sunt sigur, eu le-am zis că n-am nimic de ascuns. Am făcut testul, am venit cu rezultatul și asta a fost.

ADVERTISEMENT

Am fost suspendat 3 luni, ceea ce m-a afectat. Eram supărat pe mine pentru că am vorbit prost. Trebuie să stai și să dovedești că ceea ce ai spus atunci nu era adevărat… Din moment ce s-a dovedit că nu a fost nimic adevărat, nu consider că a rămas o pată pe cariera mea”, a declarat Paul Pîrvulescu, conform

„Nu știu câtă încredere avea avocatul în mine”

„Avocatul mi-a spus că, dacă am făcut ceva, să ne asumăm. Să spunem ce am făcut pentru a primi o pedeapsă mai mică. Practic, mi-a zis că, dacă aș recunoaște, pedeapsa ar fi mai mică, dar dacă spun că n-am făcut și nu putem dovedi, aș primi o pedeapsă de doi ani.

ADVERTISEMENT

Eu i-am spus că nu există așa ceva, că nu am făcut nimic. Apoi a venit proba de la detectorul de minciuni. Nu știu câtă încredere avea avocatul în mine, dar când a văzut rezultatele, a fost clar. Acolo nu poți păcăli”, a mai spus fostul fundaș stânga, conform sursei precizate.

Paul Pîrvulescu a mai avut probleme în carieră

În sezonul 2021/2022, Paul Pîrvulescu evolua pentru Academica Clinceni. După ce ilfovenii au fost învinși de CS Mioveni (1-3), în etapa a 22-a din acel sezon,

ADVERTISEMENT

Cei doi s-au contrat puternic. Oficialul ilfovenilor nu concepea faptul că Pîrvulescu depusese memoriu împotriva echipei după ce nu își primise 3 salarii restante. Declarațiile celor doi au ajuns atunci până la nivelul jignirilor.