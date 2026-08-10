Reacție surprinzătoare a lui Dani Coman după ce FC Argeș a învins-o pe Craiova: „Merg la titlu! Au un lot incredibil”

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Etapa 4 din SuperLiga ne-a oferit o nouă surpriză prin victoria lui FC Argeș cu 1-0 pe terenul Universității Craiova. Chiar dacă gazdele au dominat partida, rezultatul final le-a fost favorabil piteștenilor în cele din urmă. Ce a spus Dani Coman despre olteni în urma meciului de pe „Oblemenco”.

Dani Coman a recunoscut superioritatea Universității Craiova. Cum a catalogat victoria obținută de FC Argeș pe terenul oltenilor

După ce anunțase în ziua meciului cu Universitatea Craiova, Dani Coman a vorbit și după meciul contra oltenilor. Președintele piteștenilor a spus că succesul obținut de echipa sa este bine venit, dar nu îl poate considera unul meritat, având în vedere dominația totală a echipei lui Filie Coelho. „E o victorie muncită, n-ar fi OK să spun că e și meritată, dar mă bucur pentru determinarea băieților. Trebuie să fim realiști, Craiova a jucat mai bine, a avut mai multe ocazii. Important este că s-a terminat cu victoria noastră, iar asta ne dă speranțe pentru viitor. Suntem pe un drum bun, ne pregătim bine”, a spus Dani Coman, la zona mixtă.

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Predicția lui Dani Coman la titlu. Președintele piteștenilor merge tot pe mâna oltenilor

Ulterior, Dani Coman și-a amintit de victoria lui FC Argeș, cu același scor, în primăvara acestui an. Atunci, în prima etapă a play-off-ului, și produceau un adevărat șoc. Acum, oficialul echipei din Trivale a făcut o predicție bazată pe cele întâmplate anterior și a spus că tot pe Craiova o vede câștigând titlul și în actuala stagiune. „Să înțelegem că vor ieși și anul ăsta campioni?

Am întâlnit o echipă foarte bună. Au un lot foarte bun. Indiferent cine vine de pe bancă demonstrează că merită să fie campion al României și să câștige toate trofeele, așa cum a făcut Craiova sezonul trecut. Sunt convins că vor avea un parcurs important și anul ăsta la ce lot au și la ce organizare au. Craiova a meritat cu prisosință tot ceea ce a realizat anul trecut”, a mai spus Dani Coman, citat de

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Pentru FC Argeș urmează meciul de vineri, 14 august, cu Oțelul, pe teren propriu. După cele 4 etape scurse din noul sezon competițional, piteștenii au acumulat 9 puncte. Oltenii rămân doar cu 6 puncte.