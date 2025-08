Reacție surprinzătoare după eliminarea FCSB din Champions League. „Denis Alibec e cam pe final de carieră”

Giovanni Becali a lansat o ipoteză surprinzătoare, la FANATIK, în privința lui Denis Alibec (34 de ani), după (0-1 și 1-2). Fostul impresar al atacantului a susținut că se apropie momentul retragerii acestuia.

Giovanni Becali i-a avertizat, de asemenea, pe roș-albaștri să nu îi subestimeze și pe kosovarii de la FC Drita, adversarii din turul 3 preliminar al Europa League. Becali le-a explicat că nu își permit să se considere superiori după 3 înfrângeri din 4 partide în preliminarii și după poziția ocupată în clasamentul UEFA.

„Nu pot să vorbesc de Alibec. Mi-a fost jucător 10 ani la rând. Nu pot să mai vorbesc de el la vârsta asta. Are o vârstă totuși, nu? Are o vârstă, a fost accidentat. Steaua a și avut problema asta cu atacanții. Bîrligea încă nu e nici el refăcut. Cred că Denis Alibec e cam pe final de carieră. Nu a atins mingea, nu a pasat. Toată echipa era în degringoladă.

Erau disperați să facă ceva să vină golul. Și cu sprijinul publicului să facă ceva să dea și golul 2 sau 3. Lipsa lui Olaru afectează cel mai mult. Șut a fost și el accidentat și a lipsit câteva meciuri. A jucat Șut, dar nu mai era Șut de dinainte. Și Tănase e o absență importantă. Și la Bîrligea s-a văzut, chiar dacă el s-a mișcat, s-a zbătut, n-avea cu cine! Cu un Tănase mai apropiat de el era altceva, cred eu. Accidentarea lui Bîrligea a fost un preț scump pentru Steaua.

Semnal de alarmă tras pentru FCSB de Giovanni Becali

Eu spun că următorii parteneri de competiție trebuie să fie respectați. Kosovarii sunt mai răi decât macedonenii. Respectați-i pe Drita, dați-le două, trei goluri și după meci ciocul mai sus. Dacă erați și voi cine știe ce, erați partenerii lui Milan, lui Juventus, lui Chelsea! De ce sunteți partenerii lor? Pentru că sunteți în situația asta datorită clasamentului, coeficientului UEFA. Să nu uităm că din 4 meciuri au pierdut 3 și coeficientul s-a dus naibii!

Dacă am pierdut de 3 ori cu ăștia, de ce să nu mă gândesc și la a patra înfrângere? Ei când i-au bătut pe PAOK de 3 ori, oamenii au recunoscut că au fost mai buni. Ei acum sunt în stare să spună de cei care i-au bătut că sunt mai buni? Nu cred! Ei vor spune că s-a întâmplat. Aici e greșeala!”, a declarat Ioan Becali, .

Denis Alibec, în pericol să fie concediat de la FCSB după eliminarea din Champions League

, în toamnă, din cauza eliminării din preliminariile Ligii Campionilor. Gigi Becali este nemulțumit atât de salariul mare al atacantului, circa 25.000 de euro pe lună, cât și de felul în care se prezintă acesta din punct de vedere fizic.

„Denis Alibec are probleme și la antrenamente, din ce am vorbit cu oamenii de acolo. E foarte posibil să fie primul care pleacă de la FCSB în această toamnă. Poate să fie primul care pleacă și pentru că, din punct de vedere fizic, nu e ok, dar și pentru că are un salariu mare, undeva la 25.000 de euro. Iar Alibec a fost adus de Gigi Becali pentru grupele Champions League.

În momentul în care principalul obiectiv pe care clubul și patronul îl aveau a fost ratat, e posibil ca Denis Alibec să fie prima ruptură. Nu vorbesc aici despre Ștefănescu, Edjouma sau ce s-a mai întâmplat. ‘A arătat și la antrenamente la fel de mort ca aseară‘, e informația asta am primit-o. Și Bîrligea, și Alibec au fost trecuți pe lista UEFA înainte de dublă”, a dezvăluit jurnalistul Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.