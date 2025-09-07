Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”

România – Canada 0-3, un rezultat care a pus toate tunurile pe naționala fără reacție antrenată de Mircea Lucescu. Însă, la o specialiștii FANATIK SUPERLIGA au găsit jumătatea plină a paharului, de ce se poate dovedi o înfrângere bună pentru „tricolori”

Vivi Răchită, reacție la România – Canada: „Poate e mai bine”

Vivi Răchită o înfrângere care face bine. „Eu cred că e mai bine 0-3 cu Canada decât 3-0 pentru noi. Mergeam în Cipru cam pe vârfuri”, a spus el.

„Și eu preferam 0-3, dar să văd și un joc al echipei naționale. A lipsit și jocul, nu doar rezultatul!”, a observat moderatorul Cristi Coste.

„Au fost și jucători noi, Mircea Lucescu a vrut să îi vadă într-un meci cu o echipă bună. Eu cred că va fi altceva în Cipru. Sunt sigur că jucătorii se vor comporta așa cum îi cunoaștem, ca echipa generației de suflet pe care a făcut Edi Iordănescu. Avându-l pe Mircea Lucescu acum la timonă, cred că și jucătorilor le e rușine de ce s-a întâmplat aseară (n.r. – cu Canada). Reacția lor va fi cea pe care o așteptăm cu toții. De a câștiga în Cipru și de a avea șanse să ne calificăm la Mondial.

Am întâlnit și o echipă bună. Mă gândeam la Bianca Andreescu… S-a dus în Canada și statul canadian i-a oferit tot suportul pentru a ajunge o jucătoare profesionistă. Cred că și statul român ar trebui să investească mai mult. Toate guvernele care au venit au tăiat de la sport. De ce? Nu înțeleg”, și-a continuat Răchită expunerea.

Reacția lui Cristi Coste la România – Canada: „Au jucători peste noi”

„Nu cred că are legătură cu înfrângerea cu Canada. Nu cred că Răzvan Marin joacă atât de prost, pentru că nu bagă statul bani. Nu cred că Stanciu, care este căpitanul echipei naționale, nu-l mai văd de la meciul cu Ucraina de anul trecut… Am înțeles ce ai vrut să spui. Așa au ridicat cei din Canada jucători despre care nu am auzit. În afară de banda stângă și de portar, ceilalți joacă în Europa.

Marseille are doi jucători, Villarreal la fel, pe Jonathan David l-a luat Juventus liber de contract, dar valorează 40-50 de milioane de euro. Adică niște jucători care sunt peste noi, mult peste noi”, a contracarat Cristi Coste.

Robert Niță, reacție după România – Canada: „Răzvan Marin schimbă echipa, Moldovan schimbă banca”

„E o diferență mare. Căpitanul echipei naționale (Stanciu) ajunge la cea mai veche echipă din Italia, dar care, în ultimii ani, a fost pe la mijlocul clasamentului. Și uită-te la canadieni, care sunt în campionate puternice, au cotă și sunt căutați. Uite situația lui Ianis, care ajunge în ultima zi de transferuri în Turcia. Și e un jucător reprezentativ pentru România. Răzvan Marin schimbă echipa, Horațiu Moldovan încă nu joacă, schimbă banca…”, a precizat și Robert Niță, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA.

„Iar de la canadieni lipsește cel mai valoros jucător, Alphonso Davies”, a completat moderatorul

E nevoie de reacție, concluzia după România – Canada 0-3, : „Un duș rece care să-i trezească”

„Până la urmă, dacă te uiți și pe valoarea loturilor, și pe echipele la care evoluează unii și alții, e dură diferența. E neașteptată pentru marea majoritate a publicului. Dar acolo e nivelul! Dacă ăia joacă în Serie A și La Liga, iar tu joci pe unde joci… E diferență de valoare, de sumă de tranfer, de ritm, de disciplină tactică… Vine un meci important și poate dușul ăsta rece – mai degrabă înghețat, nu rece – e bine venit. Un 0-3 care te pune rău pe gânduri. Dar poate era ce lipsea, un rezultat care să-i motiveze, să-i trezească. Să scoatem maximum, adică victorie, cu Cipru. Iar Cipru nu mai este formată din băieții ăia care vin de la plajă…”, a avertizat Robert Niță.