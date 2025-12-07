Sport

Reacţie surpriză după ieşirea violentă a lui Louis Munteanu la adresa celor de la CFR Cluj: “Foarte bine a făcut că a fost obraznic! Valoarea se plăteşte”

Dumitru Dragomir îl susține pe Louis Munteanu după ce a intrat în conflict cu conducerea de la CFR Cluj. Fostul șef LPF știe ce trebuie făcut în cazul tânărului atacant, de fapt.
Mihai Dragomir
07.12.2025 | 20:13
Reactie surpriza dupa iesirea violenta a lui Louis Munteanu la adresa celor de la CFR Cluj Foarte bine a facut ca a fost obraznic Valoarea se plateste
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir îl felicită pe Louis Munteanu pentru atitudinea față de conducerea CFR-ului. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Meciul Metaloglobus – CFR Cluj 2-2 din etapa a 2-a din grupele Cupei României a adus noi tensiuni în tabăra ardelenilor. Cum a comentat Dumitru Dragomir ieșirea nervoasă a lui Louis Munteanu la adresa conducerii echipei din Gruia.

Dumitru Dragomir îl laudă pe Louis Munteanu după ieșirea dură la adresa conducerii de la CFR Cluj

CFR Cluj traversează un sezon dezamăgitor, cum nu o mai făcuse de foarte mulți ani. Ardelenii se chinuie și în campionat, dar și în Cupă, acolo unde remiza cu Metaloglobus a adus o ieșire dură a lui Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT

Mai exact, golgheterul din stagiunea trecută de SuperLiga și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, iar Dumitru Dragomir l-a lăudat pentru atitudinea plină de curaj a fotbalistului.

„Foarte bine, bravo. Așa trebuie să fii în viață. Eu îi dau lui dreptate, înseamnă că are personalitate. Ține minte ce zic eu, dacă tu ai avea un copil pe care Dumitru Dragomir îl cere mâine și îi dă 4 milioane pe an și mai are 7-8 ani de jucat de acum înainte, l-ai lăsa la 200.000 în România?

ADVERTISEMENT
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina,...
Digi24.ro
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”

Eu știu că Louis Munteanu a avut ofertă de la Gigi Becali 5 milioane. Îi dădea salariu cel puțin 30.000 salariu. Una e să pleci de la CFR, alta e să pleci de la FCSB. De la Becali nu e jucător care să plece sub 2-3 milioane”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă
Digisport.ro
Va deveni mamă și bunică în același timp și trăiește o adevărată dramă

Sfatul lui Dumitru Dragomir în cazul lui Louis Munteanu

Deși patronul Neluțu Varga l-a pus la punct instant pe Louis Munteanu, fostul șef LPF este de altă părere. Dumitru Dragomir consideră că în prezent nu mai poți fi umil, în niciun domeniu. De asemenea, „Corleone” a propus ca fotbalistul să fie lăsat să plece în zona arabă.

„Așa trebuie să fie. Foarte bine, bravo lui, asta e viața, ăsta e modernismul de astăzi. Așa trebuie să fii în viață ca să reușești. Dacă vrei să fii slugă și ghiocel, cu capul în jos… Valorile se plătesc. Dă-i drumul să plece în Arabia Saudită și ia 200.000 pe lună!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Reacţie surpriză după ieşirea violentă a lui Louis Munteanu la adresa celor de la CFR Cluj

U Craiova – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Oltenii...
Fanatik
U Craiova – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Oltenii pot anula șansele ardelenilor la play-off! Cum arată echipele de start
Denis Alibec, cel mai controversat subiect după FCSB – Dinamo 0-0. „Nu cred...
Fanatik
Denis Alibec, cel mai controversat subiect după FCSB – Dinamo 0-0. „Nu cred că a inventat”. Pleacă în iarnă? Exclusiv
Starul lui Inter, răspuns tranșant după ce i s-a cerut să comenteze decizia...
Fanatik
Starul lui Inter, răspuns tranșant după ce i s-a cerut să comenteze decizia lui Cristi Chivu: “Întrebați-l pe el, nu pe mine!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!