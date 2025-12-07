Reacţie surpriză după ieşirea violentă a lui Louis Munteanu la adresa celor de la CFR Cluj: “Foarte bine a făcut că a fost obraznic! Valoarea se plăteşte”

ADVERTISEMENT

Meciul Metaloglobus – CFR Cluj 2-2 din etapa a 2-a din grupele Cupei României a adus noi tensiuni în tabăra ardelenilor. Cum a comentat Dumitru Dragomir ieșirea nervoasă a lui Louis Munteanu la adresa conducerii echipei din Gruia.

Dumitru Dragomir îl laudă pe Louis Munteanu după ieșirea dură la adresa conducerii de la CFR Cluj

CFR Cluj traversează un sezon dezamăgitor, cum nu o mai făcuse de foarte mulți ani. Ardelenii se chinuie și în campionat, dar și în Cupă, acolo unde remiza cu Metaloglobus a adus o ieșire dură a lui Louis Munteanu.

Mai exact, golgheterul din stagiunea trecută de SuperLiga , iar Dumitru Dragomir l-a lăudat pentru atitudinea plină de curaj a fotbalistului.

„Foarte bine, bravo. Așa trebuie să fii în viață. Eu îi dau lui dreptate, înseamnă că are personalitate. Ține minte ce zic eu, dacă tu ai avea un copil pe care Dumitru Dragomir îl cere mâine și îi dă 4 milioane pe an și mai are 7-8 ani de jucat de acum înainte, l-ai lăsa la 200.000 în România?

Eu știu că Louis Munteanu a avut ofertă de la Gigi Becali 5 milioane. Îi dădea salariu cel puțin 30.000 salariu. Una e să pleci de la CFR, alta e să pleci de la FCSB. De la Becali nu e jucător care să plece sub 2-3 milioane”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Sfatul lui Dumitru Dragomir în cazul lui Louis Munteanu

Deși patronul , fostul șef LPF este de altă părere. Dumitru Dragomir consideră că în prezent nu mai poți fi umil, în niciun domeniu. De asemenea, „Corleone” a propus ca fotbalistul să fie lăsat să plece în zona arabă.

„Așa trebuie să fie. Foarte bine, bravo lui, asta e viața, ăsta e modernismul de astăzi. Așa trebuie să fii în viață ca să reușești. Dacă vrei să fii slugă și ghiocel, cu capul în jos… Valorile se plătesc. Dă-i drumul să plece în Arabia Saudită și ia 200.000 pe lună!”, a concluzionat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

