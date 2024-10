Deși nu a avut parte de un start bun de sezon pe plan intern, FCSB strălucește ca în vremurile bune în cupele europene, acolo unde a obținut deja două succese din primele două meciuri. Campioana României a confirmat victoria cu Riga FS din runda inaugurală a Europa League și , grație .

Reacție uluitoare de ultimă oră: „N-am văzut atâta venin ca după victoria FCSB la Salonic. Am văzut foști mari fotbaliști care mai aveau puțin și plângeau!”

După succesul spectaculos de pe Arena Națională, contra celor de la Riga FS, scor 4-1, FCSB a obținut o nouă victorie incredibilă în Europa League. Campioana României a învins campioana Greciei la Salonic, asta după ce a evoluat aproape o repriză în inferioritate numerică, după .

Deși victoria a adus puncte importante la coeficientul României, aceasta nu a adus bucurie în sufletele tuturor românilor, după cum a confirmat și Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a declarat surprins de reacțiile diverse apărute în spațiul public după PAOK – FCSB 0-1.

„După victoria de la PAOK, am văzut pe rețelele de socializare și pe televiziune oameni foarte supărați. N-am putut să cred că există atâta venin în poporul român. Foști mari fotbaliști, care unii au jucat și pe la Steaua, parcă le muriseră vițelul. Mă cert cu tine, poate mă iau și la bătaie cu tine, mă dar tu când faci o bucurie unui popor amărât, eu te admir, nu te critic și te înjur.

Avem o educație și o vorbă idioată. Ne naștem cu o răutate în noi. Nu vrea să dau nume, dar mă uitam la unii, foști mari fotbaliști ai acestei țări, parcă plângeau după victorie. Gigi Becali își bate joc de 2-3 ani de meseria de antrenor. Uite, Șumudică, unul dintre cei mai mari antrenori care îi are țara, nu are rezultate, iar Gigi Becali are rezultate pentru că are jucători”, a declarat Dumitru Dragomir la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

Transferul cu care Gigi Becali vrea să ducă FCSB în Champions League. „Nicușor Stanciu este al nostru. Are ușa deschisă. Și jucător, și antrenor secund”. Ce salariu îi pregătește

După , Gigi Becali și a anunțat în exclusivitate ce transfer bombă pregătește pentru la iarnă la FCSB. El vrea să îl aducă la echipă pe Nicușor Stanciu, căpitanul echipei naționale, în speranța că în vara viitoare își va îndeplini visul de a se califica în grupa de Champions League.

„Mai facem un transfer, să mergeţi în Champions League? Că a ieşit bine cu Bîrligea… Eu am un feeling că, dacă vreți, puteți să-l luați din iarnă sau din vara viitoare pe Nicușor Stanciu”, l-a „provocat” Horia Ivanovici pe Gigi Becali la emisiunea pe care o puteți urmări LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Păi Nicușor Stanciu vine din iarnă, așa am înțeles… Ca să vă spun acum, Nicușor Stanciu este al nostru. El nu are ce căuta la altă echipă în România. Cum a fost și cu Chiricheș… A greșit, dar l-am respectat, pentru că am câștigat zece milioane cu el. Am câștigat trofee.

Cu Stanciu am câștigat trofee și zece milioane. El este al nostru și oricând ușa îi este deschisă. Ce vrea el. Doar vine și spune «Am venit acasă!». M-ați înțeles?

Și pe Stanciu îl fac și jucător, și antrenor secund. Nu îi dau chiar orice… O să-i dau un salariu să fie mulțumir, să câștige ca afară. Probabil că 30-40 de mii de euro pe lună, să fie mulțumit”, a anunțat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

