Prima reacţie a Veronicăi Stegaru după ce s-a spus că a murit. Mesajul transmis de Vulpiţa

Veronica “Vulpița” Stegaru a reacționat, după ce s-a spus în mediul online că a murit. Tânăra a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, acolo unde postează regulat.

Vulpița și Viorel Stegaru au devenit cunoscuți prin intermediul emisiunii Acces Direct, acolo unde au venit să discute despre probleme din căsnicie.

Timp de câteva luni, cei doi și-au expus viața de zi cu zi pe micile ecrane, în timp ce locuiau la București. De mai bine de un an s-au retras în satul natal, iar Veronica a dat naștere celui de-al doilea copil anul trecut.

Mesajul Veronicăi Stegaru, după ce s-a spus că a murit

a avut un șoc după ce a văzut știrea care spunea despre ea că ar fi murit, așa că a transmis o reacție în mediul online.

Tânăra și-a văzut numele alături de mai lumânări aprinse, așa că le-a cerut oamenilor să nu mai scrie astfel de lucruri despre ea.

“Nu mai scrieți prostii!”, a scris Vulpița pe pagina de , pentru a le demonstra urmăritorilor că informația care a circulat pe internet este falsă.

În 2021, Veronica Stegaru a născut pentru a doua oară, de data aceasta un băiețel. Ea și Viorel Stegaru mai au o fiică. După ce aparițiile lor la TV au încetat, cei doi au revenit în locul natal, Blăgești.

În prezent, Vulpița și Viorel se ocupă de gospodărie și de creșterea celor doi copii. Aparițiile la Acces Direct sunt acum istorie pentru cuplul controversat.

“Este foarte bine, uitați-vă. Am cireșe, am de toate… mere! Aveți ce vreți, să veniți la livada lui Vulpița. Dar nu pot să intru acum pentru că e încuiată de mine. Uitați-vă, are și lacăt pus.”, spunea Vulpița în urmă cu ceva timp.

au încercat să-și caute un loc de muncă, dar nu au avut prea mare succes la sat. Părinții lui Viorel îi ajută pe aceștia cu copiii.

La finalul anului 2020, Vulpița și Viorel au colaborat cu o firmă de curățenie, dar nu aveau un job stabil.

“Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil.”, spunea Viorel Stegaru la momentul respectiv.