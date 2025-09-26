Reacție virulentă a atacantului de la Go Ahead Eagles după înfrângerea cu FCSB: ”Este o porcărie. De rahat”

a fost de ajuns pentru ca FCSB să debuteze cu dreptul în grupa de Europa League, dar atacantul lui Go Ahead Eagles nu a acceptat prea ușor înfrângerea și a avut o reacție extrem de dură.

Atacantul lui Go Ahead Eagles, cea mai dură reacție după înfrângerea cu FCSB

După încheierea meciului de pe stadionul De Adelaarshorst din Deventer, atacantul suedez Victor Edvardsen nu s-a mai putut abține și a avut un discurs virulent, considerând că echipa sa .

”Nu mă simt bine după meci, bineînțeles. Cred că meritam mai mult. Ei s-au descurcat destul de bine, dar cred că meritam mult mai mult cu șansele pe care le-am avut. Nu meritam să pierdem, e opinia tuturor din vestiar, dar am sentimentul că am acceptat acest rezultat.

Și asta este o porcărie, de rahat, pentru că vrem să insuflăm o mentalitate de câștigător în echipă și în club. Nu poți accepta o înfrângere acasă când ai 75% posesie și atâtea ocazii! Câteodată putem juca mai repede, alteori prea încet. Ei nu joacă și nu presează în ritmul în care suntem noi obișnuiți”, a declarat Edvardsen, pentru .

Lecția primită de la FCSB

În ciuda faptului că s-a arătat deranjat de faptul că jucătorii campioanei României au tras de timp în anumite momente, atacantul suedez a acceptat că așa fac echipele mari în momentele în care se află în avantaj.

”Trebuie să jucăm mai bine. La meciul cu Zwolle, tempo-ul a fost, de asemenea, scăzut. Când tempo-ul e scăzut, noi trebuie să-l ridicăm. Asta ratăm câteodată: jucăm doar să jucăm, nu să marcăm.

Da, sunt frustrat că stăteau pe jos. Ei au multă experiență în Champions League și Europa League. Au vrut să ne ia timp și să scadă ritmul și au făcut-o bine. Noi asta trebuie să facem. Să fim un ghimpe în coaste și să nu acceptăm. Trebuie să punem mai multă presiune pe arbitru. Ne-au dat o lecție din care trebuie să învățăm”, a spus Victor Edvardsen.