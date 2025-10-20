Reacție virulentă după declarațiile lui Prunea la adresa lui Jurgen Klopp. „E nebun Prunaru’!”. Ce comunicat a dat fostul portar

ADVERTISEMENT

Fostul internațional român Florin Prunea este implicat într-un nou scandal. Presa internațională a criticat în termeni duri declarațiile fără echivoc date de oficialul UEFA la adresa lui Jürgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, pe care l-a numit „papagal”. Acum, fostul portar a încercat să-și explice discursul prin intermediul unui comunicat.

Vivi Răchită, stupefiat de derapajul lui Prunea la adresa lui Jurgen Klopp

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Vivi Răchită s-a arătat stupefiat de declarațiile făcute de fostul portar al României și speră ca UEFA să nu ia măsuri drastice împotriva lui, mai ales că este vorba despre un oficial al forului internațional.

„E nebun Prunaru’. Să vorbești despre Klopp, care este un monument al antrenorului modern…a înnebunit Prunaru’! La IamSport, în cadrul unei emisiuni, a zis că s-a dus la Red Bull Salzburg să stea acolo, să mănânce banii. A zis că nu i-a plăcut niciodată de el, cu dinții ăia de parcă mestecă mereu cărămizi, că e un papagal etc. Am rămas șocat, nu înțelegeam cine l-a supărat atât de tare. Nemții de la Bild scriu acum că un oficial UEFA îl ironizează pe Jurgen Klopp. Sper să nu aibă probleme, dar faptul că un oficial jignește un antrenor de asemenea calibru….nu știu ce să zic“, a declarat Vivi Răchită.

Horia Ivanovici, avertisment după ce declarațiile lui Prunea au ajuns în presa internațională

De asemenea, Horia Ivanovici, directorul FANATIK și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a atras atenția asupra faptului că tot ceea ce se vorbește poate fi preluat în orice moment.

„Marea problemă a lui Prunea este că e oficial UEFA, iar cei de acolo nu prea au toleranță. Sper să scape ieftin Florin, că e un tip simpatic, un băiat inteligent. Nu e o poziție plăcută pentru el și asta dovedește cât de atenți trebuie să fim la ceea ce spunem. În ziua de azi, orice se preia, indiferent de orașul sau țara de unde se vorbește“, a spus Horia Ivanovici, în emisiune.

Ce comunicat a dat Florin Prunea după scandalul momentului

Tot în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a citit comunicatul emis de Florin Prunea, în care a încercat să-și explice discursul și să-și ceară scuze public în cazul în care a fost interpretat greșit.

„Numele meu este Florian Prunea și doresc să ofer câteva clarificări în legătură cu articolul publicat în data de 16 octombrie 2025, care face referire la declarațiile mele recente despre Jurgen Klopp, prezentat în emisiunea românească Iamsport. Această emisiune este de divertisment, în care ironia, satira, sarcasmul și umorul sunt frecvent folosite ca mijloace de exprimare. Din păcate, traducerile literare din limba română în engleză pot pierde aceste nuanțe importante, mai ales în ceea ce privește tonul și contextul. Nu am avut niciodată intenția de a-l ataca pe Jurgen Klopp sau de a formula remarci jignitoare la adresa sa. Dimpotrivă, îl respect profund ca profesionist și îi admir rezultatele sale remarcabile din fotbal.

Referitor la expresia – Nu mi-a plăcut niciodată de el – menționez că personalitățile publice au devenit adesea subiecte de opinie, iar astfel de formulări, într-un context umoristic, nu exprimă ostilitate sau lipsă de respect. Dacă aceste declarații au fost percepute ca fiind ofensatoare, îmi cer scuze sincer. Nu aceasta a fost intenția mea, iar aceste declarații nu reflectă nici comportamentul meu personal și profesional, nici adevărata mea apreciere față de domnul Klopp. Mulțumesc pentru atenție și pentru oportunitatea de a clarifica această situație. Cu considerație, Florin Prunea“, se arată în comunicatul transmis de către fostul mare portar al României, Florin Prunea.

Florin Prunea, derapaj la adresa lui Jurgen Klopp. „Ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid”

Florin Prunea a avut o ieșire neașteptată la adresa lui Jürgen Klopp. l-a criticat în termeni duri pe antrenor pentru comportamentul pe care îl avea pe vremea când se afla pe banca lui Liverpool. Mai mult, l-a jignit pe german și pentru aspectul său fizic.

„Hai, mă, lasă-mă cu papagalul tău. Cel mai slab antrenor din istoria lui Liverpool. S-a dus la RB Salzburg să stea pe acolo să ia și el niște bani. O baracă de antrenor, niciodată nu mi-a plăcut. Niciodată n-am putut să-l sufăr. Când îl vedeam cum făcea tot circul ăla, ziceai că mănâncă cu dinții ăia carbid, cărămizi mesteca.

Circul ăla pe care-l făcea. A dat puțin de greu… Făcea și el puțin din palme acolo, o baracă de antrenor. (n.r. Gegenpressingul – Klopp l-a inventat?) Pe bune? Nimeni, până să vină el, nu făcea pressing? Ce a inventat el? Se face pressing de pe vremea lui nea ‘Piști’ Kovacs”, au fost cuvintele lui Florin Prunea la .

Florin Prunea, taxat în presa internațională. Ce au scris jurnaliștii britanici despre derapajul oficialului UEFA

Nu a trecut mult timp până când presa internațională a preluat declarațiile lui Florin Prunea. J – care ocupă și un loc de oficial UEFA – la adresa lui Jürgen Klopp și au tras un semnal de alarmă.

„Un oficial UEFA a lansat un atac incredibil la adresa lui Jürgen Klopp, vizându-i aspectul fizic, decizia de a pleca de la Liverpool și faptul că a acceptat un rol la Red Bull, susținând că este acolo ‘doar ca să încaseze bani’. Florin Prunea, fost internațional român și în prezent delegat UEFA, a criticat în mod repetat deciziile luate de neamț în ultimii ani.

În limba română, el a folosit o expresie prin care, practic, l-a numit pe fostul antrenor al lui Liverpool ‘clovn’. Prunea a pus apoi sub semnul întrebării motivele pentru care Klopp a părăsit Liverpool, chiar dacă realizatorul emisiunii unde era invitat a explicat că antrenorul era epuizat. Ținta criticilor sale a fost și noul loc de muncă al lui Klopp. Ulterior, Prunea și-a exprimat fără echivoc părerea despre neamț, ironizându-i și aspectul fizic. Klopp nu s-a ferit niciodată să-și exprime punctul de vedere, mai ales în discuțiile cu televiziunile despre programul încărcat și sănătatea jucătorilor, însă era apreciat și respectat în întreaga lume a fotbalului. Tocmai de aceea, atacul lui Prunea este cu atât mai surprinzător”, au scris cei de la .