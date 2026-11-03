Reacții copleșitoare după moartea lui Jesus de Miguel: ce au transmis Cristiano Ronaldo, Mourinho și Mbappe. Ibrahimovic, discurs extrem de dur

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Meciul dintre CD Tenerife și FC Andorra, din etapa 12 a La Liga 2, 2-2, a fost umbrit de un incident neplăcut. Fotbalistul gazdelor, Jesus de Miguel, a fost lovit, cu genunchiul în piept de către portarul advers, și a fost transportat de urgență la spital.

Lumea fotbalului deplânge moartea lui Jesus de Miguel

Vestea tragică a fost făcută public de către clubul său, CD Tenerife. Echipa de pe Estadio Heliodoro Rodríguez López a transmis un comunicat emoționant despre decesul lui Jesus de Miguel.”Cu inima frântă, cu un nod în gât și nevenindu-ne să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife anunță tragica moarte, marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00, a lui Jesús de Miguel Alameda. Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să poată atenua această tristețe copleșitoare.

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Suntem alături de familia sa îndurerată, de cei dragi, de tot Tenerife-ul care jelește astăzi această pierdere crudă. Familia lui Jesús de Miguel este recunoscătoare pentru fiecare mesaj de sprijin primit și solicită, din adâncul inimii, cel mai mare respect pentru intimitatea lor în aceste vremuri teribile. RIP”, a transmis CD Tenerife, pe . Jesus de Miguel se afla la al doilea sezon în tricoul lui Tenerife. Fotbalistul a reușit 11 goluri și 7 pase decisive în cele 36 de meciuri jucate pentru club.

Mesajele marilor staruri: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé și Jose Mourinho, alături de familia îndurerată

, transformând rețelele de socializare într-un altar virtual. Vizibil marcat de dramă, Cristiano Ronaldo a transmis un scurt mesaj de adânc regret: „O tragedie. Fără cuvinte… mult curaj familiei. Odihnească-se în pace”. De asemenea, starul francez Kylian Mbappé s-a alăturat valului de condoleanțe: „Multă tristețe, nu există cuvinte. DEP”, a scris atacantul.

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La rândul său, antrenorul Jose Mourinho a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre impactul devastator al tragediei asupra sportivilor: „ Este un lucru extrem de șocant pentru oameni ca noi, care suntem în fiecare zi pe teren, în competiție. Este dur, este trist. Gândurile și sentimentele merg către familia și prietenii lui Jesús. Este un moment cumplit și pentru celălalt jucător implicat”, a declarat tehnicianul.

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Discursul dur al lui Zlatan Ibrahimović: „O provocare fără nicio considerație pentru viața umană”

În timp ce majoritatea persoanelor publice s-au rezumat la mesaje de compasiune, suedezul Zlatan Ibrahimović a avut o ieșire extrem de vehementă, analizând modul în care s-a produs coliziunea fatală. Într-o declarație dură preluată de fani și mass-media, fostul atacant nu s-a ferit să critice dur acțiunea portarului Jesús Owono: „Am privit incidentul de mai multe ori și, sincer, am țipat de nenumărate ori. Prima mea reacție a fost: ce naiba căuta portarul acolo, ce era în capul lui să intre cu asemenea forță?

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Nu spun că n-ar fi trebuit să iasă la minge, dar vorbesc despre forță, despre picior, genunchi, despre coliziune. Nu a existat nicio considerație pentru viața umană, nicio grijă pentru omul din fața lui. Cred ca este cel mai tulburător lucru pe care le-am văzut vreodată în fotbal”, și-a început Zlatan discursul.

Suedezul a insistat că asemenea gesturi extreme trebuie să aibă consecințe legale și disciplinare severe: „Dacă ancheta stabilește că el este responsabil pentru această tragedie, ar trebui să suporte consecințele penale adecvate și să fie interzis din fotbalul profesionist pe viață. Nu poți să pui capăt vieții unui jucător și apoi să te întorci pe teren ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Niciun trofeu, nicio victorie și niciun meci nu valorează cât o viață umană”, a încheiat un Ibrahimović extrem de furios. Tragedia a determinat deja suspendarea mai multor competiții oficiale în Spania, inclusiv meciurile din Copa del Rey, în timp ce instituțiile sportive și autoritățile analizează în detaliu circumstanțele care au dus la pierderea prematură a vieții lui Jesús de Miguel.