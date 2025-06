Maghiarii și-au adus aminte de Corvinul, după ce Paksi a dat peste CFR Cluj în Europa League: „Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci”

a avut loc marți, 17 iunie, și le-a adus față în față pe Paksi și pe CFR Cluj. Maghiarii au reacționat imediat după ce au aflat că vor juca și anul acesta contra unei echipe românești.

Reacții din Ungaria după ce s-a stabilit duelul Paksi – CFR Cluj în primul tur preliminar din Europa League

Paksi nu are amintiri plăcute cu echipele din România. Anul trecut, în aceeași fază a preliminariilor din Europa League, , echipa din Liga 2 din România.

Site-urile de sport maghiare au reacționat după aflarea faptului că CFR Cluj va fi adversara lui Paksi din acest an. De asemenea, unul dintre jucătorii maghiarilor a mărturisit că a presimțit că va întâlni din nou o formație românească, dar că de data aceasta vor fi mult mai pregătiți.

„Câștigătoarea din acest an a Cupei Ungariei, Paksi FC, va înfrunta CFR Cluj-Napoca, o echipă din prima ligă din România, cu primul meci ce va avea loc ‘acasă’”, au scris jurnaliștii maghiari de la

„Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci”

„Am avut un presentiment că, dacă anul trecut am primit o echipă din România, de data aceasta o vom avea pe CFR Cluj ca adversar. Adevărul este că, de fapt, nu prea conta cu cine urma să jucăm, deoarece nu eram capi de serie, așa că nu am fi fost favoriți în niciun duel.

Anul trecut am fost sub presiune pentru că am primit un adversar din liga a doua din România, iar apoi am constatat că echipa nu era deloc atât de slabă cum credeau mulți.

Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci, iar de data aceasta ne vom confrunta cu un adversar mai bine cotat decât noi”, a spus și Janos Szabo, fundaș la Paksi, conform sursei.

Paksi, pregătire intensă înainte de meciul cu CFR Cluj

Maghiarii vor să se răzbune pentru rușinea istorică pe care au trăit-o la startul sezonului trecut. Presa din Ungaria nu a putut uita episodul cu Corvinul, scriind ulterior că antrenorul Gyorgy Bognar a pregătit pentru echipa sa 8 jocuri amicale în perioada următoare.

„Un amănunt interesant: Paks a înfruntat o adversar din liga românească în prima rundă preliminară și în sezonul trecut. Corvinul a eliminat-o pe Paksi”, au semnalat și jurnaliștii de la

„Paksi FC și-a început pregătirile pentru sezonul următor luni, cu o zi înainte de tragerea la sorți. Echipa antrenorului principal György Bognár se va antrena la Paks în primele zile, apoi se va deplasa la Telki pentru un cantonament și își va îmbunătăți din nou forma în mediul intern în ultimele zile. Echipa câștigătoare a Cupei va juca șapte meciuri pregătitoare”, au mai scris jurnaliștii, conform sursei.