Reacții după cea mai slabă clasare de la Euro a naționalei de handbal: ”Ne-a lipsit atenția”

Jucătoarele echipei naționale de handbal feminin a României au oferit primele reacții după înfrângerea cu Olanda în urma căreia au ocupat locul 12 la general, cea mai slabă clasare din istoria participărilor la Campionatul European.

”Tricolorele” au fost umilite de batave, scor 23-34, în ultimul meci din grupele principale și au încheiat competiția cu o singură victorie în fața Poloniei.

A fost un meci în care nu au evoluat principalele marcatoare ale naționalei României de la acest turneu final, Cristina Neagu și Lorena Ostase. Pivotul s-a accidentat în meciul cu Ungaria, în timp ce Neagu a fost menajată după ce a evoluat foarte mult în celelalte meciuri.

Jucătoarele naționalei de handbal, reacții după cea mai slabă clasare de la Euro

”Da, a fost un meci greu. Este o diferență de 11 goluri. Trebuie să digerăm totul, deocamdată este la cald. O să vedem ce este de corectat pe viitor. Pentru mine a fost o experiență unică. Mi-am dorit dintotdeauna să ajung la un Campionat European și să joc. Într-adevăr, nu a fost un turneu reușit, nu suntem nici noi mulțumite”, a fost prima reacție oferită de Ana Maria Măzăreanu după ultima înfrângere a naționalei de handbal la Euro.

”Ne-am dorit mult mai mult, am pregătit meciurile acestea. Nu știu ce ne-a lipsit. Ne-a lipsit atenția, concentrarea și cred că ar fi trebuit să avem mai puține greșeli. Putem scoate și lucruri bune. În această formulă s-a jucat, au fost niște jocuri bune pentru noi și pentru viitor”, a mai declarat Măzăreanu.

”Nu am avut timp să ne pregătim și asta se vede cu ochiul liber. A fost benefic pentru noi acest turneu. Tot vorbim de această omogenizare și cred că asta a ajutat. Am fost fericită să marchez la un turneu final. Am avut mari emoții la acest turneu. Am încercat să îmi ajut echipa”, a spus și Alexandra Dindiligan

”Rezultatele nu ne-au ajutat. Atmosfera la lot a fost una bună. Nu știu exact ce nu a mers. Fetele s-au înțeles între ele. Am găsit niște fete dornice de muncă. Este greu cu omogenizarea. Sunt jucătoare accidentate, jucătoare care au avut Covid-19”, a încheiat Dindiligan.

România a participat pentru a 13-a oară la Campionatul European, din 14 ediţii, ratând o singură apariţie, în 2006. În 1998, a obţinut cea mai slabă clasare – locul 11, ”depăşită” în 2020, iar cea mai bună clasare a fost în 2010, când a obţinut medalia de bronz.

După meciul cu Ungaria, fostul selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României, Radu Voina, a lansat acuze dure și consideră că principalii vinovați sunt conducătorii federației, deoarece nu au un plan bine pus la punct prin care jucătoarele noastre să joace mai mult la formațiile de club din țara noastră.

